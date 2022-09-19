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【好人好事】順豐速遞員樂於助人獲頒一萬獎金　再有員工扶老伯過馬路惹熱議

休閒消費 18:08 2022/09/19

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近日有網民在社交平台群組貼出一名年輕的順豐速遞員，在烈日當空下用手推車載住一名行動不便的老伯的照片，帖文曝光後令大批港人倍感窩心。老伯家人從新聞報道得知事件後，孫女代父親發文向街坊尋找該名速遞員的聯絡以作答謝。而順豐官方稱許事件中的林姓員工，嘉許稱見義勇為、樂於助人，獲頒發港幣一萬元獎金。

【好人好事】速遞員用手推車護送跌倒老伯　網民憂暖男被責擅離職守：唔好炒佢

今日（9月19日）Facebook群組「屯門友」再有網民發文，公開表揚同樣是順豐速遞員的好人好事，樓主表示代街坊出post，留言寫道：

14：02 係虹橋見到又有一位順豐哥哥熱心助人👍

相中見到一名中年順豐速遞員穿上制服，扶住一名彎腰、駝背的老伯伯過馬路。不少網民紛紛留言兼畀like，大讚速遞員充滿善心，更指很多順豐員工樂於助人兼有禮。

被指博獎金

不過，同時有熱議的聲音，有網民指順豐叔叔想學之前推老伯的速遞員哥哥成名，博取公司頒發獎金：「梗係啦😂有獎金wo😂」、「今次路程短，而且冇用車仔，應該獎勵5000樓下😂」、「公司應該唔會再俾錢」有人認為「助人」行為會耽誤送快件時間：「順豐要整番個服務團隊先得，咁鍾意幫老人家，又有藉口可以遲啲送貨。」

    點擊圖片放大
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正面一方，網民大讚順豐速運公司文化好，成功感染更多員工在社區內助人，「順豐公司文化真係唔錯！」、「順豐真係好多哥哥都好好人🫡我相信唔係因為單單一次事件響左朵所以搏獎金🫡🫡」、「唔好有人小人之心度君子之腹啦，人哋都係想做好事姐」、「其實巴士司機咪仲好，綠燈停係度，哥哥仔助佢過馬路仲危險」

不理會順豐叔叔是否真的有企圖，他主動扶助老伯過馬路是事實，此舉已值得大家學習和表揚。

最新影片推介：樊亦敏專訪

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責任編緝：馮雪怡

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