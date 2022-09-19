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【密切接觸者】雲浩影新歌MV點擊衝破20萬　Cloud演情侶鬧交超投入

娛樂 17:23 2022/09/19

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雲浩影第三首歌曲。

「氣質女神」雲浩影（Cloud）第三首派台新歌《密切接觸者》，如願可唱情歌，MV推出後點擊火速衝破21萬，一向形象溫柔可愛的她，MV中與男主角激動火爆吵架情節，表示驚訝又驚喜。

Cloud說：「每對情侶都有不同相處方式，有啲會成日嗌交、睇對方唔順眼、分手氹返又復合。正所謂相愛相殺，最緊要『就算嗌交都淨係同你嗌』，既轟烈又浪漫。」

新歌MV充滿未來感，Cloud與當男朋友Matthew戴著智能頸箍，開始時二人的頸箍都是藍色燈，代表「自我模式」，他們激動吵架，面紅耳赤，Cloud傷心痛哭，更一怒之下將男朋友的頸箍變成紅色燈「服從模式」，從此他不再駁咀，靜靜地陪她看書、淋花、食飯，而MV結局令人反思。

有激烈吵架戲。

拍攝時沒有現場收音，Cloud和Matthew放盡認真吵架，而且越吵越激烈，甚至掟東西，投入程度令在場工作人員嘩然。

事後他們表示非常疲倦，Cloud說：「事前我哋都有傾過嘈乜嘢，有共識要成熟話題，可以發揮越嘈越勁，踢嘢和掟嘢都係劇情需要。現實中，我唔贊成嗌交時掟嘢，因為之後要執返好樣衰。好似佢頭先掟嘢，有果皮又有啲一粒粒嘅嘢，飛到周圍都係，要麻煩工作人員幫手執。」

Matthew笑指：「原來你都幾吵得，好到肉，令我一秒入戲。」Cloud笑說：「我平時唔會咁，盡量控制自己情緒唔好咁波動！」吵架後緊接要拍Cloud為Matthew打針的場口，笑指對方嚇到腳震：「雖然支針係道具，裏面係冬瓜茶，但佢好驚，因為我哋剛才拍完嗌交戲，佢對我講咗啲好惡毒說話，驚我一時激動收唔到掣真係拮落佢度！」

要一針刺入男友。

這是Cloud出道第三首派台歌，之前《願望之翼》和《到了那裏就對吧》，都是描述她未來和成長的看法，今次是情歌，原來是Cloud心願。

她笑說：「愛情對於我係一件大事，點解到第三首先至唱情歌？因為我唔想自己咁沉迷。」她坦言對情歌有執著：「今次監製係Alex Fung，錄歌過程令我認識自己更多。我由細到大聽嘅情歌，以演唱為主，加上學古典聲樂和鋼琴，我係一個完美主義者。但監製希望人性化啲，都花咗好多時間去討論和嘗試。」

最新影片：樊亦敏專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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