【小一派位】聯繫制度增加入Band1英中機率　全港官津聯繫中小學名單

▲ 全港官津聯繫中小學名單。

小一自行分配學位將於9月26日至30日接受申請，本港部分中小學有「一條龍」、「直屬」及「聯繫」3種不同關係，當中以聯繫關係最為寬鬆，不少受歡迎的官津中學，包括曾出產DSE狀元的英皇書院、皇仁書院、伊利沙伯中學等，都有多間聯繫小學，入讀聯繫小學可減輕升中的壓力。

2023學年「小一入學申請表」已經派發，家長可於9月26日至30日期間，向本港任何一間官津小學，遞交小一自行申請表。小一自行不受校網限制，但家長只能為每名子女遞交一份申請表。

家長在為子女選校時，可考慮報讀有聯繫中學的小學，中學可以有多間聯繫小學，而小學也可與多間中學聯繫。聯繫中學在扣除重讀生及自行分配學位數目後，可最多保留餘額25%學位予聯繫小學學生，根據《小學概覽2022》，目前本港有70間小學有聯繫中學。

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TOPick根據《小學概覽2022》及「2023年度自行分配學位階段各小一學校網小學名冊」，整理了聯繫中小學的名單：

中西區

般咸道官立小學

校網：11

類別：官立男女校

自行分配學額：30

聯繫中學：英皇書院、庇理羅士女子中學、金文泰中學、鄧肇堅維多利亞官立中學

李陞小學

校網：11

類別：官立男女校

自行分配學額：25

聯繫中學：英皇書院、庇理羅士女子中學、金文泰中學、鄧肇堅維多利亞官立中學

港島東區

香港嘉諾撒學校

校網：14

類別：資助男女校

自行分配學額：75

聯繫中學：嘉諾撒書院

北角官立小學

校網：14

類別：官立男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：筲箕灣官立中學、金文泰中學、筲箕灣東官立中學

滬江小學

校網：14

類別：資助男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：滬江維多利亞學校

愛秩序灣官立小學

校網：16

類別：官立男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：皇仁書院、筲箕灣官立中學、筲箕灣東官立中學、金文泰中學

培僑小學

校網：16

類別：資助男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：培僑中學（北角）、培僑書院（沙田）

筲箕灣官立小學

校網：16

類別：官立男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：筲箕灣官立中學、筲箕灣東官立中學、金文泰中學

南區

香港南區官立小學

校網：18

類別：官立男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：英皇書院、庇理羅士女子中學、金文泰中學、鄧肇堅維多利亞官立中學

嘉諾撒培德學校

校網：18

類別：資助女校

自行分配學額：25

聯繫中學：嘉諾撒培德書院

香島道官立小學

校網：不適用

類別：官立男女校

自行分配學額：--

聯繫中學：英皇書院、庇理羅士女子中學、鄧肇堅維多利亞官立中學、金文泰中學

灣仔區

軒尼詩道官立小學

校網：12

類別：官立男女校自行分配學額：63

聯繫中學：皇仁書院、庇理羅士女子中學、金文泰中學、鄧肇堅維多利亞官立中學、何東中學

軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）

校網：12

類別：官立男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：皇仁書院、庇理羅士女子中學、何東中學、金文泰中學、鄧肇堅維多利亞官立中學

北角官立小學（雲景道）

校網：12

類別：官立男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：筲箕灣官立中學、筲箕灣東官立中學、金文泰中學

官立嘉道理爵士小學

校網：12

類別：官立男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：官立嘉道理爵士中學（西九龍）

九龍城區

農圃道官立小學

校網：34

類別：官立男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：伊利沙伯官立中學、何文田官立中學、賽馬會官立中學

馬頭涌官立小學

校網：34

類別：官立男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：伊利沙伯中學、何文田官立中學、賽馬會官立中學

保良局何壽南小學

校網：34

類別：資助男女校

自行分配學額：75

聯繫中學：保良局第一張永慶中學

馬頭涌官立小學（紅磡灣）

校網：35

類別：官立男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：伊利沙伯中學、何文田官立中學、賽馬會官立中學

九龍塘官立小學

校網：41

類別：官立男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：伊利沙伯中學、何文田官立中學、賽馬會官立中學

觀塘區

樂善堂楊仲明學校

校網：48

類別：資助男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：樂善堂王仲銘中學

西貢區

港澳信義會小學

校網：95

類別：資助男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：港澳信義會慕德中學

將軍澳官立小學

校網：95

類別：官立男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：將軍澳官立中學、何文田官立中學、賽馬會官立中學、觀塘功樂官立中學

深水埗區

福榮街官立小學

校網：40

類別：官立男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：荃灣官立中學、何文田官立中學、九龍工業學校、賽馬會官立中學

香港四邑商工總會新會商會學校

校網：40

類別：資助男女校

自行分配學額：25

聯繫中學：香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學

李鄭屋官立小學

校網：40

類別：官立男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：官立嘉道理爵士中學（西九龍）

深水埗官立小學

校網：40

類別：官立男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：荃灣官立中學、何文田官立中學、賽馬會官立中學、九龍工業中學

聖方濟愛德小學

校網：40

類別：資助男女校

自行分配學額：60

聯繫中學：長沙灣天主教英文中學

黃大仙區

保良局陳南昌夫人小學

校網：43

類別：資助男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：保良局第一張永慶中學

黃大仙官立小學

校網：43

類別：官立男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：觀塘官立中學、何文田官立中學、 賽馬會官立中學

保良局錦泰小學

校網：45

類別：資助男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：保良局第一張永慶中學

聖文德天主教小學

校網：45

類別：資助男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：聖文德書院

慈雲山聖文德天主教小學

校網：45

類別：資助男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：聖文德書院

油尖旺區

佐敦道官立小學

校網：31

類別：官立男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：伊利沙伯中學、何文田官立中學、賽馬會官立中學、九龍工業學校

德信學校

校網：31

類別：資助男校

自行分配學額：60

聯繫中學：德信中學

塘尾道官立小學

校網：32

類別：官立男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：伊利沙伯中學、何文田官立中學、九龍工業學校、賽馬會官立中學

廣東道官立小學

校網：不適用

類別：官立男女校

自行分配學額：--

聯繫中學：伊利沙伯中學、何文田官立中學、賽馬會官立中學、九龍工業學校

北區

粉嶺官立小學

校網：81

類別：官立男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：粉嶺官立中學、上水官立中學

沙田區

東莞工商總會張煌偉小學

校網：88

類別：資助男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：東莞工商總會劉百樂中學

聖母無玷聖心學校

校網：88

類別：資助男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：聖母無玷聖心書院

沙田官立小學

校網：88

類別：官立男女校

自行分配學額：63聯繫中學：沙田官立中學、梁文燕紀念中學

浸信會呂明才小學

校網：91

類別：資助男女校

自行分配學額：60

聯繫中學：浸信會呂明才中學

浸信會沙田圍呂明才小學

校網：91

類別：資助男女校

自行分配學額：75

聯繫中學：浸信會呂明才中學

沙田崇真學校

校網：91

類別：資助男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：馬鞍山崇真中學

培基小學

校網：91

類別：資助男女校

自行分配學額：60

聯繫中學：香港神託會培基書院

大埔區

大埔官立小學

校網：84

類別：官立男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：新界鄉議局大埔區中學、粉嶺官立中學

葵青區

中華基督教會全完第二小學

校網：65

類別：資助男女校

自行分配學額：38

聯繫中學：中華基督教會全完中學

聖公會仁立紀念小學

校網：65

類別：資助男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：聖公會林護紀念中學

聖公會仁立小學

校網：65

類別：資助男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：聖公會林護紀念中學

荃灣區

海壩街官立小學

校網：62

類別：官立男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：荃灣官立中學、何文田官立中學

荃灣官立小學

校網：62

類別：官立男女校

自行分配學額：75

聯繫中學：荃灣官立中學、何文田官立中學

屯門區

保良局梁周順琴小學

校網：70

類別：資助男女校

自行分配學額：75

聯繫中學：保良局百周年李兆忠紀念中學、保良局董玉娣中學

保良局莊啟程第二小學

校網：70

類別：資助男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：保良局百周年李兆忠紀念中學、保良局董玉娣中學

保良局志豪小學

校網：70

類別：資助男女校

自行分配學額：75

聯繫中學：保良局百周年李兆忠紀念中學、保良局董玉娣中學

屯門官立小學

校網：70

類別：官立男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：屯門官立中學、南屯門官立中學、新界鄉議局元朗區中學

仁濟醫院羅陳楚思小學

校網：70

類別：資助男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：仁濟醫院第二中學

仁德天主教小學

校網：70

類別：資助男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：屯門天主教中學

青山天主教小學

校網：71

類別：資助男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：屯門天主教中學

路德會呂祥光小學

校網：71

類別：資助男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：路德會呂祥光中學

保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學

校網：71

類別：資助男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：保良局百周年李兆忠紀念中學、保良局董玉娣中學

順德聯誼總會何日東小學

校網：71

類別：資助男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：順德聯誼總會梁銶琚中學、順德聯誼總會譚伯羽中學

順德聯誼總會李金小學

校網：71

類別：資助男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：順德聯誼總會梁銶琚中學、順德聯誼總會譚伯羽中學

順德聯誼總會胡少渠紀念小學

校網：71

類別：資助男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：順德聯誼總會梁銶琚中學、順德聯誼總會譚伯羽中學

仁濟醫院何式南小學

校網：71

類別：資助男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：仁濟醫院第二中學

元朗區

天水圍天主教小學

校網：72

類別：資助男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：天主教崇德英文書院、天主教培聖中學

天水圍官立小學

校網：72

類別：官立男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：趙聿修紀念中學、元朗公立中學、天水圍官立中學

元朗公立中學校友會鄧英業小學

校網：72

類別：資助男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：元朗公立中學校友會鄧兆棠中學

南元朗官立小學

校網：73

類別：官立男女校

自行分配學額：63

聯繫中學：新界鄉議局元朗區中學、趙聿修紀念中學、天水圍官立中學

元朗公立中學校友會小學

校網：73

類別：資助男女校

自行分配學額：50

聯繫中學：元朗公立中學校友會鄧兆棠中學

元朗官立小學

校網：74

類別：官立男女校

自行分配學額：75

聯繫中學：新界鄉議局元朗區中學、趙聿修紀念中學、天水圍官立中學

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責任編輯︰林愛娜