【警總噴漆】涉於警總外牆噴漆　兩男判監3個月及2個月獲准緩刑

▲ 兩男承認於警總外牆噴黑漆，今於東區裁判法院獲判緩刑。資料圖片

大批示威者於2019年6.26包圍灣仔警察總部，其間33歲紋身師及23歲滑板教練涉於警總外牆噴黑漆，事隔3年後各被檢控1項刑事損壞罪。兩名被告今（19日）分兩案於東區裁判法院承認控罪，裁判官判刑時指，兩案的破壞行為均在大型集結中發生，加上涉及警總外牆被破壞，均屬加刑因素，但考慮到案件延誤逾3年，遂判紋身師監禁3個月，滑板教練監禁2個月，緩刑24個月。

首案被告蔡德昌（33歲，紋身師），次案被告陳焯嵐（23歲，滑板教練），兩人今各承認1項刑事損壞罪。控罪指，兩名被告於2019年6月27日，在灣仔軍器廠街1號灣仔警署外無合法辯解而損壞灣仔警署外的牆壁，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

代表律師求情時指，蔡於案發時僅在警總外牆寫上「A」字，及以黑漆遮蓋牆身的粗口，歷時僅10多秒。蔡明白當時用錯方式表達訴求，現希望以認罪表達悔意。代表律師又指，本案涉及延遲檢控，對兩名被告造成影響，當中更令陳的判刑選擇有別。

裁判官判刑時指，兩案均涉及2019年社會事件，當中警總外牆被破壞，而警總具象徵意思。裁判官續指，兩案均於大型集結中發生，兩名被告作出的破壞行為會激發他人效法，均屬加刑因素，判刑起點必須是監禁。

裁判官認為，兩名被告作出的破壞程度不高，並未有涉及暴力破壞，考慮到案件延誤逾3年，當中的延誤未能解釋，遂判蔡及陳入獄3個月及2個月，均獲准緩刑24個月。

案情指，2019年6月26日至27日期間，大批示威者聚集在灣仔警總外示威及包圍警總。蔡於27日凌晨時分，在警總外牆上噴上黑漆，陳則在警總外使用黑漆。兩人在清晨時份於修頓球場外被警員截停搜查，警方隨後比對相關片段，發現兩人的犯法行為，兩人遂於同年8月29日被捕。

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記者：梁錦麟