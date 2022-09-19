【商場活動】現崇山商場秋冬周末時光 推出連串文青藝術活動  

黃大仙的現崇山商場於今個秋冬，推出適合一家大細學習玩樂的親子活動，商場內的秋冬文青藝術系的主題活動，包括9至10月舉行的風鈴秋祭、11至12月有民坊小小造星 Be a Junior Star。

風鈴秋祭設有秋系風工作坊，參加者可設計屬於自己的秋系風鈴! 一個治療性的娛樂，能減輕壓力，輕鬆抒發自我內心感受，讓參加者按個人喜好自由設計，造出百分百個性化成品 。

最新影片推介：

9至10月主題: 秋祭風鈴展詳情:

1.期間限定風鈴迴廊:

展出超過100個祈願風鈴的木迴廊，七彩繽紛的風鈴隨風搖曳呈現初秋的納涼感，在現崇山一起抓住秋天的尾巴。

展期：2022年9月10日(星期六)至10月9日 （星期日）

2.秋系風鈴工作坊資料:

日期：2022年9月24日及10月8日(星期六) 下午2至4時

費用: 免費 (於民坊旗下任何商場以電子消費滿港幣100元，即可免費登記參與祈願風鈴工作坊。)

報名方法：網上報名(https://forms.gle/TUW4ZhXNr3a7yUn59)

11至12月主題: 民坊小小造星 Be a Junior Star詳情:

與香港兒童表演藝術交流協會合作，於現崇山舉辦兒童版全民造聲比賽，提供平台予一群富有表演慾的小朋友，齊齊參與聖誕造星比賽，培育成為民坊小小明日之星。參賽者需要於網上報名並交一段不少於1分鐘的表演短片以參加初賽，主要分唱歌和跳舞兩大範疇。經過評判挑選後會選出10位參賽者進入決賽。

於決賽舉辦前一個月，大會將邀請專業唱歌及跳舞導師，為成功躋身決賽的參加者在現崇山商場提供唱歌或跳舞訓練，為決賽做好準備。

年齡: 6至12歲 (以個人或團體(2至5人)報名)

參加方法: 網上報名(https://kiddiehub.bulbulbuy.com/)

費用: 免費

報名截止日期: 2022年10月30日

公佈決賽入選名單日期: 2022年11月9日

唱歌或跳舞訓練

日期：2022年11月20日及12月4日(星期日) 下午2至4時

決賽日

日期：2022年12月18日(星期日) 下午2至4時

星級評判及嘉賓：阿左Georgina

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責任編緝：陳珈希