【親子關係】媽媽嘮叨孩子別吃太多糖果　鄧藹霖︰糖果可成最佳親子工具

▲ 糖果可以成為最佳的親子工具。（iStock圖片）

只要簡單地問︰「你細個嘅時候最喜歡吃邊款糖果？」對方的答案會清楚告訴你，他們是哪個年代的人。

小時候，我最喜歡吃發達糖、椰汁糖和白兔糖。長大後，發達糖被瑞士糖取代，偶爾仍會找到椰汁糖，而白兔糖則仍地位穩固。那張裹着糖的紙竟然可以溶在嘴裏，小時候深感那是最神奇的發明呢！

當了媽媽後，少不免會給孩子買糖果，吃糖的孩子是最幸福可愛的。但我又會嘮嘮叨叨地在旁提醒不要吃得太多，會壞牙、會壞肚皮，吃後要喝水漱口等等，媽媽的心理不太平衡啊！

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不過，若運用得宜，糖果倒可成為最佳的親子工具。記得帶同次子行超市時，我會提點他：「你也給哥哥挑選一款糖果啦！」當哥哥放學回家接過弟弟送上的糖果時，臉上那甜蜜的笑容是我永遠不會忘記的。

弟弟給哥哥選的糖果有Chupa Chups珍寶珠、日本的Hi-chew果汁軟糖，又或是可樂糖和橡皮糖。

來到英國，發覺英國人雖然普遍喜歡吃甜，但又不及美國人的那股狠，我沒有看過戲院有人喝巨型大桶汽水或吃大號爆谷呀，但糖果倒佔有一定的市場。

英國公布的十大最受歡迎糖果名單中，只有兩款是香港人熟悉的，那是Fruit Pastilles果汁糖和Skittles，而全國第一位是Haribo Starmix什錦軟糖，大人吃了都會變細佬，是廣告說的。

全文刊登於《香港經濟日報》，原題為「吃糖的孩子」

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