【反修例事件】商台記者投訴遭射海綿彈　鄧炳強：曾作訓斥不代表涉事警員做錯

▲ 保安局局長鄧炳強。（經濟日報資料圖片）

2019年反修例風波期間，商台記者投訴遭防暴警員從後發射海綿彈擊中背囊，警方列為「無法證實」，投訴人決定覆核調查。保安局局長鄧炳強今日回應事件，強調尊重結果，又解釋曾訓斥涉事警員，不代表發射海綿彈是錯。

時任商台記者2019年在旺角採訪期間，遭防暴警員從後發射海綿彈，背囊被擊中。時任「一哥」的鄧炳強當時曾指：「訓斥（警員）只是起點。」、「做了紀律覆檢，證明同事有不對的地方，已經有相關懲罰。」

投訴警察課調查後，認為相關投訴「無法證實」，認為警員開槍並非不合理。鄧炳強今日出席活動後表示，尊重投訴警察課及監警會調查結果。

被問到現時說法是否有出入時，鄧炳強回應：「我當時指的訓斥，是當然我們有改善空間，必然要做得更好，但有改善空間是否代表調查結果一定是錯﹖那未必。」

至於當日應不應該發射海綿彈﹖鄧炳強重申：「正如我所說，同事當時反應是本於保護市民的心，但是否有改善空間﹖絕對是有的。但事實上有改善空間都不代表他必定是錯，我們要尊重有關調查結果。」

商台及作出投訴的時任記者，則認為有需要覆核調查結果。商台前記者鄭先生：「（投訴警察課說法）有地方跟事實不符，所以都覺得有需要澄清。」

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責任編輯：胡偉明