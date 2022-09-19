【外訪反貪】廉政專員胡英明率團訪問新加坡　深化國際反貪合作

廉政專員胡英明今日(19月)展開上任後首次外訪行程，率領廉署代表團到訪新加坡，與多個區內反貪夥伴會面，致力建立疫情後的反貪交流，深化國際合作以打擊貪污罪行，並向國際說好香港故事。



胡英明今早到訪新加坡貪污調查局，與局長鄧兆庭舉行雙邊會面。胡英明向對方詳述香港最新發展和法治情況，以及廉署肅貪倡廉工作的成效。二人亦就深化未來合作共同打擊貪污交流意見。



胡英明表示：「過去兩年，新冠疫情席捲全球，廉署與其他反貪機構間的面對面交流無可避免受到影響。我希望透過今次訪問行程，與和廉署合作多時的區內反貪夥伴作實體會面和交流，在建立更密切的反貪合作之餘，亦趁這個機會向國際闡述香港的良好法治和穩定社會環境。」



明日(20日)胡英明將與亞太經濟合作組織秘書長舉行雙邊會面，交流最新的國際反貪項目和策略。之後胡英明亦會分別與新加坡警察部隊總監雲維德，及新加坡副檢察長和相關高層人員見面。



星期三(9月21日) 胡英明將分別與汶萊反貪局和印尼滅貪署官員舉行雙邊會議，交流反貪工作經驗和心得，加強區域聯繫和日後在反貪執法、預防和教育上的合作。晚上胡英明會出席新加坡貪污調查局70周年晚宴活動。



陪同胡英明到訪新加坡的廉署人員包括執行處處長(私營機構)蔡樹強、國際合作及機構事務處處長關儀蘭、執行處首席調查主任黃偉傑及高級國際合作主任李雁茵。



代表團將於星期四 (9月22日)結束訪問行程返港，成員隨即會按照衞生署最新的檢疫措施，進行強制檢疫安排。

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責任編輯：蘇文軒