【阻差辦公】記協主席陳朗昇採訪時疑拒出示身份證　被控阻差辦公周四提堂

▲ 陳朗昇被控阻差辦公。

網媒《Channel C》副採訪主任，香港記者協會主席陳朗昇今日（19日）表示，接獲警方來電，要求他今天前往旺角警署，並被控以一項「阻礙警務人員執行職務」罪，案件將於9月22日下午在西九龍裁判法院提堂。

據了解，陳朗昇與攝影師在9月7日到旺角採訪元朗朗屏邨業主大會時，突然被在場警員截查。攝影師其後被放行，警方則以「妨礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」將陳朗昇拘捕。他當時獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

警方表示，於9月7日上午約11時於旺角奶路臣街及染布房街交界執行職務期間，發現2名男子形跡可疑，遂上前調查，並要求2人出示身份證。其中一名42歲姓李本地男子配合要求，提供身份證予人員查核，經初步查問後獲放行，惟另一名41歲姓陳本地男子，即陳朗昇表現不合作，拒絕向警員出示身份證。警員多次勸喻及警告不果後，以「妨礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」將其拘捕。

【TOPick診症室】胃痛自行服藥止痛不知已患癌 醫生拆解胃癌徵狀與治療

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津、黃傑偉