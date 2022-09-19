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【回歸大台】許方輝疑蛇王出軌斷正離開有線　重返TVB新聞部與廖淑怡再共事

娛樂 18:10 2022/09/19

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許方輝重返無綫新聞部。

前TVB新聞主播、現為有線新聞副總經理的許方輝被網民早前於「大灣區國舅爺」報料指，他疑在上班時間「蛇王」，與一名女子齊搭天星小輪，而且態度親暱互相攬住，男方並摸女方大腿。

【許方輝辭職】有線證實許方輝9月中離任　即時起不再參與新聞部運作

廖淑怡否認相中人

桃色風波發生後引起廣泛討論，有指相關人士已「被休假」。但大眾亦十分好奇女主角身份，於是網民「神探」上身，由女方所穿的粉紫色外套推測，女主角為同樣曾穿類似外套出鏡、有線的新聞之花廖淑怡。

事後廖淑怡接受媒體訪問，斬釘截鐵表明自己並非相中人，自己有男友並絕不會愛上與有婦之夫，與許方輝完全沒有私交，彼此不相熟，因此不明為何有此謠傳。

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許方輝重返TVB

不過今日有消息指許方輝將重返無綫新聞部，預計最快本周三（9月21日）上班。

據知他今次回巢負責編輯組工作，範疇包括審視港聞新聞稿、排版及協助外國新聞選材等等。至於廖淑怡之前亦已離職有線，並已在無綫新聞部返工，更大無畏穿紫色衫上主播枱，今次許方輝回歸無綫，未知二人會否再度合作？

最新影片推介：樊亦敏專訪

撰文 : TOPick柴犬出出動

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