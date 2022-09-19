【親子好去處】灣仔海濱免費水上活動日　6大玩樂點試玩獨木舟直立板

▲ 灣仔海濱花園將於10月8至9日舉行「水上活動競技日暨捉緊夏天的尾巴嘉年華」，活動費用全免。

香港夏季特別長，9至10月的天氣依然炎熱，仍適合玩水上活動。香港遊樂場協會和香港賽馬會將於10月8至9日，在灣仔海濱花園舉行「水上活動競技日暨捉緊夏天的尾巴嘉年華 2022」，活動費用全免，屆時公眾還可免費參加多項水上活動體驗及攤位，要把握機會抓緊夏天尾巴呀！

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「水上活動競技日暨捉緊夏天的尾巴嘉年華 2022」將於灣仔海濱花園舉行，10月8至9日一連兩天設有十多個攤位遊戲，包括近期大受歡迎「海玻璃飾品」工作坊，其餘的攤位亦結合競技、環保、科技等元素，市民可以免費參加。

而10月9日舉行的「水上活動體驗日」免費開放予公眾參加，屆時設有巨型水池，提供4項體驗活動，包括獨木舟、直立板、巨型直立板及新興運動平板賽艇，屆時有專業教練教導正確使⽤器材及基礎技術，名額共200個，6歲或以上即可預先報名參與。

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6大玩樂重點推介

1. 巨型水池體驗︰海洋拾荒者

2. 動歷水池︰平板賽艇/直立板/獨木舟

3. 陸上競技︰三合⼀短途拉機挑戰賽

4. 運動科技遊戲攤位︰VR 超時空划艇/激流之舟

5. 工作坊︰海玻璃飾品工作坊

6. 環保攤位︰海洋齊砌樂 / 廢物分類有⼀套 / 再生能源對對碰 / 海洋清道夫

▲ 水上活動體驗日各項目時間表。（有關機構提供）

另10月8日將舉行「水上活動競技日2022」，為過去⼀年參與本計劃陸上或水上活動訓練的學生及公眾人士提供比賽平台，比賽項目包括獨木舟及直立板，分為校際及社區兩大賽事，歡迎公眾人士到場打氣及參加嘉年華活動。

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水上活動競技日

日期：2022年10月8日（六）

時間：2:00pm-5:00pm（嘉年華開放時間：11:00am-6:00pm）

地點：灣仔海濱花園「水上運動及康樂主題區」

⽐賽項目：直立板及獨木舟

水上活動體驗日

報名日期：即日起至9月26日

活動日期：2022年10月9日（日）

活動時間：9:30am-6:00pm（嘉年華開放時間:11:00am-6:00pm）

地點：灣仔海濱花園「水上運動及康樂主題區」

對象︰6歲或以上人士（6-11歲人士必須由一名成人共同報名參與活動）及能穿著衣服游50米的人士

報名連結：【按此】

海玻璃飾品工作坊

報名日期：即日起⾄9⽉30日

報名連結：【按此】

＊如錯過網上報名人士，工作坊尚餘位置的話可於當日即場參加。

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責任編輯︰林綺玲