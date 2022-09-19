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【醫學研究】新手爸爸大腦「縮水」 西班牙研究：大腦皮質減1%或2%

健康 19:03 2022/09/19

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研究指出，男性在擁有第一個孩子後，大腦皮質體積會減少1%或2%。

初為人父除了收獲喜樂外，原來對大腦也有影響？據一項最新外國研究顯示，男性初為人父後，原來腦部結構也會像新手媽媽一樣發生轉變。研究指出，男性在擁有第一個孩子後，大腦皮質體積會減少1%或2%。

據英國《每日郵報》報道，位於馬德里的西班牙卡洛斯三世健康研究（Carlos III Health Institute）公布一項最新研究，指出男性在成為人父後大腦經歷的變化。

最新影片推介：

研究人員收集40名新手爸爸，在第一個孩子出生後大腦結構變化情形，其中一半人居美，另一半人住在西班牙。研究人員針對這些男性的配偶在懷孕時，以及分娩幾個月後，對這些男性進行腦部掃描，發現男性在擁有第一個孩子之後，其大腦皮質體積會減少1%或2%。

而除了這些男性外，研究人員也另外對17名沒有孩子的男性作腦部掃描，作比照研究。目前該項研究成果已於期刊《大腦皮質》（Cerebral Cortex）上發表。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 懷孕 馬德里 西班牙

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