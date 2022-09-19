【死因研訊】女警催生誕女後血崩亡死因續訊　醫管局專家指個案不尋常

▲ 專家證人醫學院婦產科學系臨床教授譚永雄。陳曉欣攝

懷孕37周的26歲女警例行產檢時被診斷患妊娠毒血症，同日在伊利沙伯醫院催生誕下女嬰後血崩不治，死因庭今（19日）續研訊。醫管局傳召醫學院婦產科學系臨床教授譚永雄以專家證人身分作供，譚形容死者個案不尋常，包括在2小時內心跳停頓，血壓急降時心臟沒有加快跳動作補償等。譚又認為死者有羊水栓塞情況，胎盤殘留物難以解釋死者心跳停頓及凝血障礙。

醫管局傳召的專家證人、醫學院婦產科學系臨床教授譚永雄供稱，死者年輕和健康良好，本個案卻出現多個不尋常情況。死者誕嬰後血壓急降，排出胎盤後進一步下降，但死者的脈搏沒有加快，心跳亦沒有「補償性加速」以支持血液循環，形容存有疑點。

譚認為，死者的妊娠毒血症屬輕微，肝腎功能正常，血小板數量亦正常，心臟在2小時內停頓很不尋常，認為妊娠毒血症不是死因。

譚不同意家屬傳召的醫生勞子僖稱，伸手能觸及子宮的殘餘胎盤，指即使醫生伸手入陰道可觸摸子宮頸，但宮頸及子宮下段仍有約10厘米距離。譚指以其過往經驗，即使伸手亦未必能摸到胎盤碎片。

譚強調，死者在2小時內經歷心跳停頓及彌漫性血管內凝血，難以解釋因為胎盤殘留物引起。

譚表示，羊水栓塞的死亡率高達80%，產婦分娩時子宮受壓可能導致羊水入肺。譚續指，醫療團隊曾為死者進行約80分鐘的心肺復甦法，只有羊水栓塞才會令急救過程如此困難。

聆訊明（20日）續。

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記者：陳曉欣