【便便健康】大便惡臭顏色呈黑紅色形狀異常　醫生揭3大狀況腸胃道健康響警號

▲ 大便反映腸道健康與否，可留意氣味、顏色與形狀有否異常。

便便是人體的排泄物之一，同時也是最容易反應出腸胃道狀況的一個醫生觀察因子，主要急診醫生會從三方面來看，包括氣味、顏色和形狀。

氣味主要分成兩種：正常、惡臭，而惡臭也有分，一種是腸胃道出血的惡臭、一種是脂肪便的惡臭，前者代表病人可能腸胃道正在出血，後者可能代表病人的膽道胰臟系統可能出了問題。

便便的顏色主要分成：正常（黃色到深褐色）、黑色、紅色、白色，黑色代表的偏向上消化道出血、紅色代表的是下消化道出血、白色則代表膽道系統出問題。

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便便的形狀主要分成：正常（條狀）、細條狀、顆粒狀、黏液狀、田糊糊狀，細條狀通常代表下消化道有狹窄的問題、顆粒狀代表的是病患長期便秘、黏液狀則可能代表腸胃道有感染問題、黏糊糊狀可能代表腸胃道出血。

綜合以上的三種便便判定方式，搭配上身體檢查、抽血報告，很快的急診醫生就可以對於病人的腸胃道問題有初步的診斷，並能給予治療。這邊幫大家整理出常見的幾種便便，如果家人有出現類似狀況，要請他盡快就醫讓醫生找原因。

第1種情況

氣味：正常

顏色：偏黑或是帶些紅色血絲

形狀：偏細

臨床原因：要排除大腸癌的可能性，大腸癌會讓下消化道變窄，而糞便經過大腸癌化地方容易造成出血

第2種情況

氣味：惡臭

顏色：黑色（接近瀝青顏色）

形狀：黏糊糊狀

臨床原因：上消化道出血，血液在腸胃道中被酵素分解會產生特殊的氣味！（聞過一次你就會記起來了！）而分解的血顏色是深黑色的加上血塊綜合起來就變成黑乎乎的便便了

第3種情況

氣味：惡臭

顏色：偏白

形狀：正常或是水便

臨床原因：要擔心肝臟、膽囊、胰臟相關的問題像是膽囊發炎、膽結石、膽管癌、胰臟癌等等，糞便地顏色主要來自於膽汁，如果膽汁沒辦法正常的排到腸胃道中，便便就沒辦法被染色囉，這時候食物中脂肪消化不良會讓大便帶有一股特殊的惡臭

便便雖然是個簡單的東西，但是仔細看其實並不簡單呀！

節錄內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」供授權轉載，原文【按此】

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撰文︰台急診科醫生翁梓華