【著數優惠】咖啡連鎖店登陸香港一周年　推出買一送一優惠＋淘汰涷飲塑膠杯

▲ FLASH COFFEE推出買一送一優惠。（圖片由品牌提供）

Flash Coffee去年登陸香港，無論是香港島、九龍或新界都可以看到黃色店面的咖啡店，以親民價錢將咖啡文化推廣至更多香港人，不經不覺FLASH COFFEE已登陸香港一周年，現時推出買一送一優惠及新客戶優惠碼，更承諾10 月底前全面淘汰涷飲塑膠杯！

【即日至9月23日： 連續五日Essentials經典系列買一送一】

為慶祝登陸香港一周年及感激香港人的支持，Flash Coffee由即日起至23日期間推出APP 限定買一送一優惠，詳情如下：

日期： 2022年9月19日至23日 （星期一至星期五）

注意事項：

只限Flash Coffee App訂單（不包括門市及外賣平台）

只限 Essentials 經典系列，免費飲品以價格較低的一杯為準，不限冷熱

免費贈送以2杯為限

Flash Coffee App 新客戶優惠碼

Flash Coffee指顧客透過Flash Coffee應用程式內點餐能省卻排隊時間，電子會員計劃更 提供挑戰遊戲及個人化獎賞，以積分當現金使用，顧客可享有應用程式專屬優惠，於電話應用程式登記後輸入「NEWCOFFEE」，便可獲得5張港幣10元優惠劵，消費滿$30即可使用！

不得不提的是Flash Coffee除了長期與環保新創公司CleanHub合作塑料回收計劃外，更於一周年這個月開始，逐步撤換舊有的「涷飲塑膠杯」，以「冷熱共用環保紙杯」取代（涷飲分量維持不變），務求將塑膠使用量降至最低，並承諾於十月底前全面淘汰涷飲塑膠杯，為保護環境出一分力！

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文