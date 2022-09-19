【美食速報】銅鑼灣武士主題居酒屋推牡蠣之夜　特設生酮餐＋清酒梅酒Workshop

▲ 銅鑼灣武士主題「九鬼」居酒屋全新推出牡蠣之夜。（圖片由餐廳提供）

銅鑼灣以日本武士為主題的「九鬼」居酒屋，提供100％日本直送的海產及季節盛產食材，一系列不添加任何味精的正宗關西風及fusion料理，以及不同款式的日本清酒及梅酒。本月起「九鬼」全新推出三大主題活動：包括 「牡蠣之夜」、「山田錦清酒之旅」及「梅酒及清酒工作坊」，一止港人對日本的思念之情。

牡蠣之夜

「九鬼」於即日起正式推出每月主題蠔宴—「牡蠣之夜」。蠔宴的餐單內包括不同款式的時令日本生蠔（來自北海道／岩手縣／宮城縣），吸物方面採用石蠔伴自家制清雞湯，主食以日本直送廣島蠔烹煮成牛乾菌廣島蠔炊飯；餐單上其他菜式也採用了很多日本食材，包括北海道石垣貝／鰤魚壽司、日本車海老、安格斯西冷伴蘭王蛋等。

餐廳指「牡蠣之夜」為每月第三個星期日晚上舉行，價 錢收費為港幣$1,080／位（另設加一服務費），可嚐到7道菜。

山田錦清酒之旅

▲ （圖片由餐廳提供）

另一個主題活動—「山田錦清酒之旅」，讓客人能以一個價錢，品嚐到六款精選清酒。本月「清酒之旅」選取了六個不同分酒造的清酒，以「酒米之王」山田錦釀造而成的清酒作比對。山田錦被譽為「酒米之王」，山田錦擁有了許多酒造好適米該有的特點。米粒大、心白率高、蛋白質含量低，並且不易在精米時破碎，相當適合釀造吟釀級的酒款。

本月客人嚐到五款固定清酒包括「仙禽 獨角仙2022」季節限定酒、「磯自慢-特別純米酒」、「出雲富士純米大吟釀 40%」、 「流輝-純米吟醸 赤ラベル 」，還有一款是本月限定更替「寫樂 純米吟釀 播州山田錦」，「山田錦清酒之旅」每位收費只需$288/ 位，完全是清酒愛好者必點之選。

「九鬼」必點招牌料理

「九鬼」的單點料理包括「海膽豐杯」,廚師先用日本直送的吞拿魚切成蓉後舖底，然後把即日運到的日本海膽，一層又一層地舖在吞拿魚蓉上，再加上金箔。橙黃色的海膽味道鮮甜，幾乎入口即溶。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

另外一款同樣深受歡迎的料理—「蘋果鵝肝」，料理上下兩層是「最中」餅，最中（monaka ）是日本經典甜食，又被名為「日本威化餅」。主廚在中間放入用焦糖煮過的日本青森蘋果及香煎厚身鵝肝，再配以秘製白酒啫喱，客人可以原件像漢堡般進食，中餅吸收了鵝肝的油膩感，配上青森蘋果及白酒啫喱後，客人除了能品嚐到鵝肝入口即溶的感覺，還能嚐到清新的味道。

居酒屋特設生酮餐

廚師團隊眼見時下流行生酮飲食，研製出居酒屋罕有特設生酮餐 — Keto Lunch Set，方便就近上班族午餐時能享用低醣高蛋白質的日式料理。前菜包括健康的堅果、冷豆腐等，主菜則有不同選擇，包括特上刺身、串燒拼盤及鹽燒鯖魚等。

Pop up 清酒／梅酒 Workshop

「九鬼」將不定時舉辦清酒或梅酒Workshop，現場讓客人試飲不同款式的酒類，透過簡單理論教導客人如何為個人喜好及當日食材揀選最適合的配酒。有關工作坊詳情將於容後公佈，有興趣客人可留意餐廳的社交平台。

「九鬼」居酒屋

地址：銅鑼灣耀華街 21 號華耀商業大廈地下 7 號舖

電話: 9851 2327

營業時間: 中午12:00至凌晨 12:00

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文