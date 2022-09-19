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【施政報告2022】鄉議局倡優化北都產業分布　重啟開發郊野公園邊陲研究

政治 18:31 2022/09/19

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鄉議局提交最《施政報告》建議書，提出優化北部都會區的產業分布。（劉業強 Facebook）

新界鄉議局今日與特首李家超會面，就最新一份《施政報告》提交建議書。鄉議局提出優化北部都會區的產業分布，將整個新界北發展成為口岸經濟帶；又建議盡快重啟開發郊野公園邊陲土地的研究。

政府去年提出《北部都會區發展策略》，建議將創科產業集中在未來的元朗新田科技城，而北區則被規劃為住宅區，主要提供公營房屋解決住屋短缺的問題。鄉議局建議政府配合深圳，充分利用北區毗鄰港深陸路口岸的獨特地理優勢，發展成為集合創新產業、國際貿易及物流中心的綜合型口岸經濟帶。

鄉議局建議將部分創科產業設在北區，令整個北部都會區的發展佈局更平衡，並紓緩新田承受的發展壓力。鄉議局亦要求政府以新思維重新檢視北區的整體規劃，移除北部都會區內的厭惡性設施，例如殯葬城。

鄉議局亦再次建議政府參考內地「城中村」的發展模式，選擇交通基建配套比較完善，例如位於鐵路站附近的鄉村式發展地帶作為試點，由城市規劃委員會將有關地段的用途由鄉村式發展地帶改劃為住宅，提高地皮的可發展密度。鄉議局亦建議盡快重啟開發郊野公園邊陲土地的研究，同時研究重新為全港郊野公園劃界，以探討釋放更多生態保育價值較低的土地用作發展的可能性，並即時凍結郊野公園用地的面積。

另外，區議會制度改革方面，鄉議局認為，新界27個鄉事委員會主席在當區區議會的當然議席亦應保留，又建議重新引入委任議席，讓有志服務社區但礙於種種原因不便參選的有志之士進入區議會，就政府在地方上推行的各項施政提供意見，提升區議會的議政及專業水平。

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責任編輯：陳葆琳

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