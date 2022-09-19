【美女學霸】95後高顏值學霸被質疑博士學歷　高智商澄清兼鼓勵女性追夢

▲ 廖琳現在已經是大學講師。

生得靚難道有罪？内地一名95後的美女學霸，擁有北京大學博士學歷，畢業後成為大學講師，因為顏值高又有氣質在網上走紅，同時都惹來網友質疑她的博士學歷，她晒出自己的北京大學的學生卡及工卡作出回應：「本科卡因已經遺失，所以無法展示，不露出單位名稱是為了保護隱私。」

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廖琳2013年考上大連理工大學，2014年加入學生會、參加跳舞比賽、健美操比賽、也獲得了一些獎項。2015年，她下定決心要考研究生，每天都在圖書館學習，參加各種比賽、考雅思，最終在今年6月獲得北大光華的博士資格，並成為北京市物資學院商學院的一名教師，因為童顏，曾經在進入校園時被保安誤認為是學生。

▲ 北京大學博士畢業。

在北大的第一年，廖琳的大部分時間都攻讀博士課程。更鼓勵一眾女生，她說：

我始終覺得，自信、努力、上進是女孩最好的禮物，它讓妳溫柔又有力量。那些妳所吃過的苦，都是妳去看世界的路。

她還表示，很多優秀女性正在努力追夢，在科學領域發著光，希望女生們能夠擺脫偏見，從事真正熱愛的行業。

▲ 廖琳被封為美女學霸。

廖琳也表示沒有與MCN機構（內地的網紅機構）簽約，之後也不會簽，自己從博士到大學講師這一路，其實也聽到了不全是支持的聲音，很多女生在職業規劃和人生選擇中，也會受到很多外界聲音的影響，而女性的價值應該體現在工作自我滿足的成就感中。

不少網友評論大讚廖琳的高顏值與高學歷，「95後都博士畢業了，好羨慕」、「又美又優秀」、「這樣的大學老師，學生再也不會逃課了」。不過，網路上也出現不少對於她的學歷、能力的質疑聲。有網友稱，「故意掩蓋本科學校名稱，博士為交錢就可以讀的項目，博士論文內容有水份」、「上熱搜是簽MCN嗎」、「大學老師最好還是不要營銷」。

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責任編輯︰王明芳