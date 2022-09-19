【2022渣馬】楊德強稱二月有檔期田總不考慮　強調會繼續探討不同方案

▲ 楊德強稱二月有檔期田總不考慮，強調會繼續探討不同方案。（資料圖片）

香港田徑總會在上周宣布，由於大會尚未收到政府批准，而距離原訂賽事日期亦只有兩個月時間，大會在別無選擇的情況下決定取消於今年渣馬賽事。民政事務局體育專員楊德強指，當局曾與田總一度討論延期至明年2月，惟田總突然決定取消賽事，強調當局本周會繼續探討不同方案。

楊德強在一個電台節目上表示，雙方直至上周五也緊密溝通，田總當時指由於時間緊迫，考慮延期至明年2月，當局即時協助查詢維園有否場地，並證實有空檔。

惟同日田總執委會開會決定不考慮延期，直接宣布取消，對於田總解釋只有2個月準備比賽過於緊迫。楊德強指，本月7日收到田總修訂建議後，一直與相關部門討論，並積極處理申請，當時告知田總相信「好快有結果」，對此他反問，為何去年夠時間安排，今年則不夠。

我們當時有提出與去年時間相若，為何今年覺得兩個月的時間籌備方面或者跑手預備時間不夠呢？我想這方面田徑總會有自己的考慮，本周會探討不同方案。

楊德強稱，直至田總公布取消賽後，無再聯絡政府，而他從傳媒留意到，田總周末轉了口風，說考慮延期辦賽事，他說無論怎樣，當局會繼續協助申請。

楊德強又說，田總計劃將參賽人數由去年1.8萬人增至3.3萬人，較去年申請大幅增加，到本月7日則修訂至2.5萬人，雙方一直商討有無方法減低人群聚集，例如分組滾動式起步。楊德強強調政府一直積極處理申請，並非外界所說「不置可否」。

至於延期有否機會舉辦，楊德強說，要視乎疫情、人數、路線調整，強調會盡力支持及配合。

對此田總暫時未有回覆。

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責任編輯：李榮忠