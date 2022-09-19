【學生津貼】2500元學生津貼申請表明起發放　官校率先試行電子平台交表

▲ 教育局今日（19日）公布本學年發放津貼安排。（資料圖片）

政府每學年為日校學生提供2,500元學生津貼安排於2020/21學年起恆常化，以減輕家長教育開支負擔。教育局今日（19日）公布本學年發放津貼安排，明起派發申請表，今年同時推出先導計劃，供官立學校學生透過電子平台交表，當局將汲取經驗，研究日後將電子申請安排擴至其他學校的可行性。

教育局今向全港中學日校、小學、特殊學校和幼稚園發出通函，指學校可由明日（9月20日）起，到所屬區域教育服務處領取申請表格，特殊幼兒中心及職業訓練局（VTC）則可到教育局特別職務辦事處領取申請表格，並於9月26日起將申請表格派發予合資格學生的家長。

表格必須透過有關學生就讀的學校提交，每名合資格學生只可提交1份申請，轉校生可透過原校或新入讀學校申請津貼，但不可重複申請。教育局提醒家長盡早填妥表格，交回學生就讀學校，各學校須於11月4日或以前，將已填妥的表格交回教育局跟進。教育局收到填妥的申請後一般於約6周內逐步發放津貼，並會適時透過短訊和電郵，讓家長知悉申請進度。申請詳情可瀏覽教育局網頁。

此外，教育局於2022/23學年在官校推行學生津貼電子申請先導計劃，申請人可使用學生津貼電子申請平台，為就讀於官校的學生遞交電子申請，申請人亦可於電子平台查看申請進度，並更新或修改資料。

另有3類學生理應符合條件，但因特殊情況而入讀其他課程，亦可獲視為符合資格獲得該項津貼，局方今向有關機構及院校發信公布詳情，3類學生包括：

在有關學年的9月1日年滿2歲8個月，並因有特殊需要而入讀由社會福利署資助的特殊幼兒中心的兒童

就讀由教育局資助的全日制啟動課程的新來港兒童

就讀職業訓練局為中三離校生而設的全日制課程的學生

是項津貼不設資產審查，所有於申請日在香港提供本地或非本地課程的中學日校、小學和特殊學校（包括公營學校、直資學校、英基學校及私立學校），以及幼稚園（不論是否參加幼稚園教育計劃）就讀的學生，皆可獲得有關津貼，但夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學及持有入境事務處發出擔保書（坊間一般稱為「行街紙」）的學生，則不屬資助範圍。

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責任編輯：馮琪雅