【英女王逝世】英女王一生視為哥基犬為家人　晚年拒養新狗怕遺愛犬沒人照顧

▲ 英女王視哥基如家人般，一生共養30多隻哥基。

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間9月8日安詳離世，享年96歲。女王生前愛狗如癡是眾所周知，尤其鍾情哥基犬，一生人總共養超過30多隻哥基。在愛犬面前，女王亦不介意紆尊降貴，親自帶狗狗散步，連度蜜月或度假也與狗狗形影不離，稱得上是她生命中不能或缺的一部分。

伊莉莎白二世女王帶領英國人走過70年，是當地歷史上在位時間最長的君主，生前深受民眾愛戴，一生充滿傳奇。貴為一國之君的她，也是個不折不扣的好妻子、好媽媽、好嫲嫲，甚至是個好主人。

▲ 英女王90歲生日時，與愛犬哥基Willow（後排左）及Holly（前排左），以及Dorgi Vulcan（後排右）及Candy（前排右）合照。（Royal Family IG圖片）

英女王能與狗狗結緣，可要追溯至她還未登基前。1933年年僅7歲的伊莉莎白公主，看到朋友家中養了隻可愛哥基，就表示想養一隻。

於時她仍未繼位的父親約克公爵（Duke of York），就為家中添置了兩隻哥基Dookie及Jane，陪伴着她和妹妹瑪嘉烈公主成長。

視愛犬如摰親

到伊莉莎白公主18歲時，父親喬治六世（George VI）送了哥基Susan給她作生日禮物，亦是她人生中第一隻真正屬於自己的哥基。

英女王對Susan的愛，堪稱拍得住王夫菲臘親王，兩人的度蜜月之旅也變成了「三人行」。她亦曾為Susan公開招婿，成功繁殖出十四代子孫，統統成為女王寵物，相伴80多年。

▼ 點擊圖片放大 +2

她更視愛犬如家人，作家Brian Hoey曾於其著作《Pets by Royal Appointment︰ The Royal Family and their Animals》中提到，女王非常着重愛犬的膳食，除每日要固定時間用餐及由王室大廚烹調外，食材要富新鮮感，牛、羊、鴨及雞肉輪流替換，並要全部洗淨、煮熟及剁成小塊，以防狗狗哽到。

每月的餐單也要預先給女王過目，甚至會淋上一種由她特意為愛犬研製的秘方肉汁。除吃得好外，王室狗狗的日常生活也講究，要以銀餐盤盛載食物，開飯時會先圍圈坐好，再按「入宮」資歷依序餵食。

皇宮中更設有Corgi Room，每隻哥基會有自己的私家睡床。女王亦不介意紆尊降貴，每日親自為愛犬檢查跳蚤或餵藥。

每逢聖誕節，她不單會為王室成員預備禮物，也不會少了愛犬的份，定必在聖誕襪中塞滿零食玩具，令牠們成為最幸福的狗狗。

▼ 點擊圖片放大 +2

難捨最後的哥基

在2015年，英女王自感年事已高，考慮到可能會被狗狗絆倒發生意外，以及擔心百年歸老後愛犬會沒人照顧，決定停止繁殖哥基BB。

而她養的最後一隻哥基犬Willow，即Susan第十四代孫兒，4年前亦因癌症離世。

失去Willow對女王來說是一大重創，大概是因為失去牠，就代表住失去了Susan最後的一點血脈。而Susan也象徵着她與父親的一種連繫及童年回憶。這一別，彷彿是一個世紀的終結。

▼ 點擊圖片放大 +2

而去年菲臘親王離世後，女王獲兒子安德魯王子及他兩位女兒贈送了一對哥基Muick及Sandy，希望能在避疫期間陪伴及慰藉她。

如今女王離世，據外電指安德魯王子與前妻莎拉，將會肩負起照顧Muick及Sandy的責任。至於女王仍剩下的一隻哥基與臘腸狗混種狗（Dorgi）Candy及曲架狗Lissy，將會由新英王查理斯三世於數周內決定去向。

30年哥基狗主 分享養狗須知

英女王養哥基逾80年，香港亦有位狗主Winnie，至今養哥基30多年。

我自1989年起共養了4隻哥基，養狗經驗是很開心，每一隻都帶給我很多回憶，每隻也很charming，是一世都不會改變。

哥基全名是威爾斯柯基犬（Corgi），是牧羊犬一種，特徵是身長腳短、矮小、豎耳及有狐狸臉，反應快兼活潑好動，非常可愛。Winnie說養哥基有幾點要注意，首先是體重，因哥基很為食，如主人是第一次養，可能會經常餵小食，容易致肥。

「哥基腳短腰長，過重的話可能會造成椎間盤突出或髖關節變差，而且牠們小時候很活躍，如常讓牠們跳來跳去、行樓梯或行山等，會令脊椎受損。甚至有獸醫建議我們應全程手抱牠們，盡量別行太多樓梯，免得要冒險做手術。」Winnie說。

▼ 點擊圖片放大 +2

腸胃差易患脊椎病

她亦指，哥基屬容易肚屙型，吃得太雜的話，腸胃易出事。「牠們很百厭，無聊時會不停舔手仔腳仔，導致潰爛。」

近日天氣炎熱，Winnie也提醒狗主別將哥基的毛剪得太短。「雖然牠們偏向厚毛，但若剷得太短，容易患上皮膚病，其實只剷肚腩下的毛或修薄些，已足夠讓牠們散熱。」

毛孩生病，可能是難以避免的事。但Winnie感概近年哥基的重症病發率有年輕化迹象，如退化性脊髓神經病變。

以往狗狗發病大多是踏入年長期後，但現時約8歲已有很多病痛走出來。所以主人養狗前一定要想清楚，牠們未必很容易照顧，要有心理準備陪伴牠們行所有的路。

記者︰黃依情