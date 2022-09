【英女王逝世】英女王一生視為哥基犬為家人　晚年拒養新狗怕遺愛犬沒人照顧

▲ 英女王視哥基如家人般,一生共養30多隻哥基。

英女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)於英國時間9月8日安詳離世,享年96歲。女王生前愛狗如癡是眾所周知,尤其鍾情哥基犬,一生人總共養超過30多隻哥基。在愛犬面前,女王亦不介意紆尊降貴,親自帶狗狗散步,連度蜜月或度假也與狗狗形影不離,稱得上是她生命中不能或缺的一部分。

伊莉莎白二世女王帶領英國人走過70年,是當地歷史上在位時間最長的君主,生前深受民眾愛戴,一生充滿傳奇。貴為一國之君的她,也是個不折不扣的好妻子、好媽媽、好嫲嫲,甚至是個好主人。

▲ 英女王90歲生日時,與愛犬哥基Willow(後排左)及Holly(前排左),以及Dorgi Vulcan(後排右)及Candy(前排右)合照。(Royal Family IG圖片)

英女王能與狗狗結緣,可要追溯至她還未登基前。1933年年僅7歲的伊莉莎白公主,看到朋友家中養了隻可愛哥基,就表示想養一隻。

於時她仍未繼位的父親約克公爵(Duke of York),就為家中添置了兩隻哥基Dookie及Jane,陪伴着她和妹妹瑪嘉烈公主成長。

視愛犬如摰親

到伊莉莎白公主18歲時,父親喬治六世(George VI)送了哥基Susan給她作生日禮物,亦是她人生中第一隻真正屬於自己的哥基。

英女王對Susan的愛,堪稱拍得住王夫菲臘親王,兩人的度蜜月之旅也變成了「三人行」。她亦曾為Susan公開招婿,成功繁殖出十四代子孫,統統成為女王寵物,相伴80多年。

▼ 點擊圖片放大 +2

她更視愛犬如家人,作家Brian Hoey曾於其著作《Pets by Royal Appointment︰ The Royal Family and their Animals》中提到,女王非常着重愛犬的膳食,除每日要固定時間用餐及由王室大廚烹調外,食材要富新鮮感,牛、羊、鴨及雞肉輪流替換,並要全部洗淨、煮熟及剁成小塊,以防狗狗哽到。

每月的餐單也要預先給女王過目,甚至會淋上一種由她特意為愛犬研製的秘方肉汁。除吃得好外,王室狗狗的日常生活也講究,要以銀餐盤盛載食物,開飯時會先圍圈坐好,再按「入宮」資歷依序餵食。

皇宮中更設有Corgi Room,每隻哥基會有自己的私家睡床。女王亦不介意紆尊降貴,每日親自為愛犬檢查跳蚤或餵藥。

每逢聖誕節,她不單會為王室成員預備禮物,也不會少了愛犬的份,定必在聖誕襪中塞滿零食玩具,令牠們成為最幸福的狗狗。

▼ 點擊圖片放大 +2

難捨最後的哥基

在2015年,英女王自感年事已高,考慮到可能會被狗狗絆倒發生意外,以及擔心百年歸老後愛犬會沒人照顧,決定停止繁殖哥基BB。

而她養的最後一隻哥基犬Willow,即Susan第十四代孫兒,4年前亦因癌症離世。

失去Willow對女王來說是一大重創,大概是因為失去牠,就代表住失去了Susan最後的一點血脈。而Susan也象徵着她與父親的一種連繫及童年回憶。這一別,彷彿是一個世紀的終結。

▼ 點擊圖片放大 +2

而去年菲臘親王離世後,女王獲兒子安德魯王子及他兩位女兒贈送了一對哥基Muick及Sandy,希望能在避疫期間陪伴及慰藉她。

如今女王離世,據外電指安德魯王子與前妻莎拉,將會肩負起照顧Muick及Sandy的責任。至於女王仍剩下的一隻哥基與臘腸狗混種狗(Dorgi)Candy及曲架狗Lissy,將會由新英王查理斯三世於數周內決定去向。

30年哥基狗主 分享養狗須知

英女王養哥基逾80年,香港亦有位狗主Winnie,至今養哥基30多年。

我自1989年起共養了4隻哥基,養狗經驗是很開心,每一隻都帶給我很多回憶,每隻也很charming,是一世都不會改變。

哥基全名是威爾斯柯基犬(Corgi),是牧羊犬一種,特徵是身長腳短、矮小、豎耳及有狐狸臉,反應快兼活潑好動,非常可愛。Winnie說養哥基有幾點要注意,首先是體重,因哥基很為食,如主人是第一次養,可能會經常餵小食,容易致肥。

「哥基腳短腰長,過重的話可能會造成椎間盤突出或髖關節變差,而且牠們小時候很活躍,如常讓牠們跳來跳去、行樓梯或行山等,會令脊椎受損。甚至有獸醫建議我們應全程手抱牠們,盡量別行太多樓梯,免得要冒險做手術。」Winnie說。

▼ 點擊圖片放大 +2

腸胃差易患脊椎病

她亦指,哥基屬容易肚屙型,吃得太雜的話,腸胃易出事。「牠們很百厭,無聊時會不停舔手仔腳仔,導致潰爛。」

近日天氣炎熱,Winnie也提醒狗主別將哥基的毛剪得太短。「雖然牠們偏向厚毛,但若剷得太短,容易患上皮膚病,其實只剷肚腩下的毛或修薄些,已足夠讓牠們散熱。」

毛孩生病,可能是難以避免的事。但Winnie感概近年哥基的重症病發率有年輕化迹象,如退化性脊髓神經病變。

以往狗狗發病大多是踏入年長期後,但現時約8歲已有很多病痛走出來。所以主人養狗前一定要想清楚,牠們未必很容易照顧,要有心理準備陪伴牠們行所有的路。

記者︰黃依情