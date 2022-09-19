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群星出席《阿姆斯特丹》全球首映禮　「蝙蝠俠」基斯頓比爾「小丑女」瑪歌羅比等現身

娛樂 18:45 2022/09/19

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「小丑女」瑪歌羅比出席《阿姆斯特丹》全球首映禮。

《騙海豪情》（American Hustle）、《失戀自作業》（Silver Linings Playbook）金像提名導演大衛奧羅素（David O Russell）的電影新作《阿姆斯特丹》（Amsterdam） 雲集荷里活巨星演出，導演率領眾演員於香港時間今日（美國時間9月18日晚上）亮相紐約林肯中心舉行的全球首映禮。

《阿姆斯特丹》三大主角包括「蝙蝠俠」金像影帝基斯頓比爾（Christian Bale）、兩屆金像提名「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）和《TENET天能》（Tenet）男主角尊大衛華盛頓（John David Washington）主演。

「蝙蝠俠」金像影帝基斯頓比爾

賓史迪拿當主持

此外，還有殿堂級金像影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）、《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）金像影帝雷米馬利克（Rami Malek）、以及米高沙朗（Michael Shannon） 、基斯洛克（Chris Rock）、米高邁亞斯（Mike Myers）、添姆菲奧芬（Timothy Olyphant）、安哲雅麗絲布洛（Andrea Riseborough），齊與導演現身紐約林肯中心閃爆首映禮。

他們更於電影放映後，更出席由喜劇巨星賓史迪拿（Ben Stiller）主持的問答環節，與觀眾交流。

賓史迪拿主持問答環節。

虛構真實結合

電影由《騙海豪情》、《失戀自作業》金像提名導演大衛奧羅素再度自編自導，令人期待他承接兩部代表作又再拍出一部得獎力作。今次選材亦極具話題性，講述三名好友被指控殺人，因而捲入美國史上最震撼的秘密陰謀，電影預告片講明大部分劇情確有其事，虛構結合真實，真假難分。

《阿姆斯特丹》除上述巨星外，還包括《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）金球視后安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）女主角素兒蘇丹娜（Zoe Saldana），甚至樂壇天后Taylor Swift也有份參演，星光熠熠。

最新影片推介：樊亦敏專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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