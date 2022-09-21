【靚太廚房】按公式調整飲食助改善兒童便秘　營養師教食高纖食物促進腸臟健康

▲ Joanne指家長需先觀察子女飲食習慣，再判斷便秘成因，才對症下藥改善兒童便秘問題。

面對小朋友便秘問題，很多父母都表示束手無策。今集《靚太廚房》請來英國註冊營養師Joanne教大家整充滿纖維量的番薯芝士波，並拆解兒童便秘成因及分享改善方法，家長們不妨一試！

▲ 英國註冊營養師Joanne。（湛斯雅攝）

按纖維量公式調整飲食

Joanne指不少家長眼見子女間中有1-2次如廁困難，就表示相當擔憂，甚至過度緊張小朋友腸臟健康。其實，家長可先了解小朋友每天所需的纖維攝取量，再從飲食著手加入高纖食物。如果情況未有改善，可諮詢營養師、藥劑師等專業醫護人員意見，考慮讓子女服用營養補充品。

纖維量公式是將小朋友歲數加5克，如小朋友現在5歲，即5+5，代表每天所需纖維量為10克。

了解便秘成因才對症下藥

兒童便秘常見成因有3個，如：進食過多零食及煎炸食物導致纖維量不足、飲食欠缺水份或有機會正服用某種藥物，影響腸道蠕動。因此，家長需仔細觀察，並了解日常生活習慣來判斷便秘成因。

Joanne續指，如發現小朋友大便質感較硬身或呈石春型狀，甚至如廁困難。家長除在飲食中加入水份外，更需加入兩大類膳食纖維：水溶性纖維及非水溶性纖維食物，如蔬果及蔬菜，從而刺激腸臟蠕動。

如果小朋友如廁時，表現得相當痛苦，面容扭曲，或者大便次數較少，可能三四天才去一次，甚至抗拒去大便。家長可在飲食入手，加入水份和纖維量，令大便體積變大，如廁時更暢通。

父母宜身教改善問題

雖然便秘並不會引起即時性健康損害，但便秘情況持續可導致小朋友食慾不振、胃氣脹、腹痛或腹漲等問題，家長亦必須正視問題嚴重性。因此，Joanne有以下建議：

1） 由於小朋友和父母的飲食習慣息息相關，所以家長除在烹調時循序漸進地加入蔬果及蔬菜外，平時都應該多進食生果，讓子女適應和培養習慣。

2） 飲食以攝取纖維為主，如以五穀包代替白麵包等，令小朋友有樣學樣，全家人一起增加纖維量攝取，以身作則。

番薯芝士波

▲ 番薯芝士波含豐富營養價值，如番薯及麥皮有水溶性纖維和非水溶性纖維，芝士含有鈣質及蛋白質，有助小朋友均衡攝取營養。（湛斯雅攝）

材料

番薯 2個 芝士碎 4湯匙 燕麥片 4湯匙 豆粉 少許

做法

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1） 先烚熟番薯，待番薯皮軟身之後，即可去皮並壓成蓉。

2） 加入少許豆粉，並搓成粉團，輕微壓扁，在中間加入芝士。

3） 搓成球狀後，於表面加上麥皮。

4） 放入已預熱的焗爐約5分鐘至金黃色，即可。

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責任編緝：張懿慧