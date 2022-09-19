【聲帶健康】孩子常大哭大嚷或致聲帶結繭失聲　言語治療師教8大保護聲帶貼士

▲ 言語治療師分享8項貼士，家長可參考去保護小朋友聲帶。

小朋友玩得興高采烈時，可能會不經意地放聲大叫；在扭計時又通常會大哭大嚷。長時間這樣會造成聲帶勞損，使聲帶變得紅腫或變厚；久而久之，更有機會形成聲帶結節、繭或瘜肉，引致聲沙、聲音變得低沉，甚至失聲。聲線問題，更可能會影響小朋友的社交和自信心。

此外，其他潛在會損害聲帶的行為也值得留意，例如玩得忘形時大聲叫喊、隔着房間大聲叫喚家人、發出一些喉部的嗓音，例如模仿電單車聲、機關槍聲、飛機起飛聲音等。這些行為都會拉緊嗓子、增加聲帶之間的磨擦，對聲帶造成傷害。

最新影片︰

聲線問題的處理

由於小朋友未必能夠控制自己去保持良好的用聲習慣，不知道怎樣才能好好保護聲帶。若小朋友有聲線問題，家長務必先觀察聲線問題背後的原因，再循循善誘。舉兩個例子，若小朋友經常因為玩得太興奮而過度大叫或放縱地大笑，家長應及時制止他，或者讓他轉換一些較靜態的活動等等。

若是慣性以大叫或尖叫來反映不滿，想別人順從他的意願，家長可以教導小朋友以恰當的方法表達需求及解決問題，並讓他們明白尖叫不是一個好方法等等。

保護聲帶小貼士

預防勝於治療，一些日常的小習慣也能夠保護聲帶：

1. 減慢說話的速度。

2. 說話時，在句與句之間略作停頓，並保持呼吸暢順。

3. 每天多喝水，保持聲帶濕潤。

4. 避免慣性地清喉嚨，可喝點水以消除喉部不適。

5. 避免經常進食刺激性的食物，例如煎炸、辛辣或太甜的食物。

6. 當患上感冒或聲帶發炎時，盡量減少說話，讓聲帶得到充分的休息。

7. 減低環境的噪音 (如：減低電視的聲量)，避免長時間大聲說話。

8. 避免經常帶小朋友到嘈雜的地方(如：酒樓、街巿)，或者轉到較靜的地方才交談。

若聲線問題持續，甚至惡化，便需要及時諮詢耳鼻喉科醫生及言語治療師，尋求適當的治療。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

原文題為「孩子常大叫易損聲帶」

撰文︰協康會言語治療師 林麗敏