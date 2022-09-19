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【強制檢測】68處納強檢　何文田理大學生宿舍、堅尼地城泓都上榜

社會 19:35 2022/09/19

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68處納強檢，何文田理大學生宿舍、堅尼地城泓都上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月13日至9月19日期間，曾身處68個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月20日或21日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 將軍澳煜明苑焜明閣
  • 上水天平邨天喜樓
  • 香港理工大學學生宿舍 (何文田)
  • 黃大仙竹園北邨柏園樓
  • 屯門兆麟苑旭麟閣
  • 沙田嘉徑苑嘉善閣
  • 香港仔石排灣邨碧綠樓
  • 柴灣藍灣半島 7 座
  • 筲箕灣耀東邨耀興樓
  • 馬鞍山利安邨利華樓
  • 屯門田景邨田裕樓
  • 將軍澳日出康城 Sea To Sky 1 座
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏耀樓
  • 荃灣爵悅庭南爵軒
  • 屯門兆麟苑耀麟閣
  • 荃灣荃威花園 H 座
  • 沙田博康邨博智樓
  • 將軍澳厚德邨德澤樓
  • 青衣長發邨賢發樓
  • 沙田豐和邨和悅樓
  • 將軍澳欣明苑欣菊閣
  • 觀塘順利邨利明樓
  • 屯門大興花園 2 期 1 座
  • 觀塘順天邨天樂樓
  • 天水圍天悅邨悅富樓
  • 柴灣藍灣半島 9 座
  • 天水圍天恒邨恒麗樓
  • 荃灣海灣花園 2 座
  • 葵涌葵聯邨聯逸樓
  • 秀茂坪寶達邨達信樓
  • 觀塘翠屏(北)邨翠榕樓
  • 藍田啟田邨啟信樓
  • 將軍澳欣明苑欣梅閣
  • 柴灣高威閣 4 座
  • 馬鞍山欣安邨欣喜樓
  • 九龍城德朗邨德瑩樓
  • 石硤尾石硤尾邨美柏樓
  • 屯門大興花園 2 期 7 座
  • 天水圍天盛苑盛昭閣
  • 粉嶺欣盛苑欣秀閣
  • 鑽石山龍蟠苑龍珊閣
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  • 大圍景田苑敬心閣
  • 柴灣翠灣邨翠福樓
  • 油塘油翠苑漾美閣
  • 青衣海欣花園 2 座
  • 柴灣小西灣邨瑞益樓
  • 沙田穗禾苑詠昌閣
  • 堅尼地城泓都 1 座
  • 葵涌葵馥苑樂葵閣
  • 大角咀帝柏海灣 3 座
  • 青衣翠怡花園 5 座
  • 沙田駿景園 11 座
  • 天水圍天祐苑祐康閣
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  • 秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓
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污水樣本陽性地點

  • 大圍美林邨美楊樓
  • 柴灣翠灣邨翠康樓
  • 大圍景田苑冰心閣
  • 大圍景田苑雄心閣
  • 將軍澳健明邨健暉樓
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  • 將軍澳翠嶺路48 號翠嶺峰
  • 長沙灣蘇屋邨金松樓
  • 東涌東環 5A 及 5B 座
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責任編輯：李榮忠

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