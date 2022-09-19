【強制檢測】68處納強檢 何文田理大學生宿舍、日出康城Sea To Sky、堅尼地城泓都上榜
社會 19:35 2022/09/19
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月13日至9月19日期間，曾身處68個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月20日或21日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 將軍澳煜明苑焜明閣
- 上水天平邨天喜樓
- 香港理工大學學生宿舍 (何文田)
- 黃大仙竹園北邨柏園樓
- 屯門兆麟苑旭麟閣
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- 將軍澳日出康城 Sea To Sky 1 座
- 橫頭磡橫頭磡邨宏耀樓
- 荃灣爵悅庭南爵軒
- 屯門兆麟苑耀麟閣
- 荃灣荃威花園 H 座
- 沙田博康邨博智樓
- 將軍澳厚德邨德澤樓
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- 將軍澳欣明苑欣菊閣
- 觀塘順利邨利明樓
- 屯門大興花園 2 期 1 座
- 觀塘順天邨天樂樓
- 天水圍天悅邨悅富樓
- 柴灣藍灣半島 9 座
- 天水圍天恒邨恒麗樓
- 荃灣海灣花園 2 座
- 葵涌葵聯邨聯逸樓
- 秀茂坪寶達邨達信樓
- 觀塘翠屏(北)邨翠榕樓
- 藍田啟田邨啟信樓
- 將軍澳欣明苑欣梅閣
- 柴灣高威閣 4 座
- 馬鞍山欣安邨欣喜樓
- 九龍城德朗邨德瑩樓
- 石硤尾石硤尾邨美柏樓
- 屯門大興花園 2 期 7 座
- 天水圍天盛苑盛昭閣
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- 葵涌葵翠邨綠翠樓
- 大圍景田苑敬心閣
- 柴灣翠灣邨翠福樓
- 油塘油翠苑漾美閣
- 青衣海欣花園 2 座
- 柴灣小西灣邨瑞益樓
- 沙田穗禾苑詠昌閣
- 堅尼地城泓都 1 座
- 葵涌葵馥苑樂葵閣
- 大角咀帝柏海灣 3 座
- 青衣翠怡花園 5 座
- 沙田駿景園 11 座
- 天水圍天祐苑祐康閣
- 粉嶺綠悠軒 1 座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓
- 將軍澳康盛花園 2 座
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- 大圍美林邨美楊樓
- 柴灣翠灣邨翠康樓
- 大圍景田苑冰心閣
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- 將軍澳健明邨健暉樓
- 將軍澳健明邨明月樓
- 將軍澳翠嶺路48 號翠嶺峰
- 長沙灣蘇屋邨金松樓
- 東涌東環 5A 及 5B 座
- 東涌東環 3A 及 3B 座
- 東涌東環 6A 及 6B 座
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責任編輯：李榮忠