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《開心無敵獎門人》創開播最高收視奪25.3點　逾165萬觀眾收看成上周冠軍

娛樂 19:33 2022/09/19

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《開心無敵獎門人》

TVB今天晚上發新聞稿公布上周（9月12日至18日）收視，表示據CSM媒介研究及Adobe Analytics收視資料數據顯示，無綫翡翠台在上周的收視穩步上揚。

新聞稿指，昨晚（9月18日）播出的《開心無敵獎門人》收視創開播以來最高紀錄的25.3點（165萬觀眾），較上周升2.4點，成上周節目收視之冠，亦是自4月政府開放堂食後，收視最高的周日節目。

此外，兩大皇牌《東張西望》及《愛·回家之開心速遞》均有不俗升幅，前者最高收視25.1點（163萬觀眾），較上周升1.1點，後者最高收視24.1點（157萬觀眾）升1.2點。

《開心無敵獎門人》

至於緊接8時半播出的《夢華錄》最高收視20.1點（131萬觀眾），9時半的《黯夜守護者》最高收視18.9點（123萬觀眾），表現未算理想。

另外，周六播出的《聲夢傳奇2》進入緊張刺激的10強戰，最高收視16.4點（107萬觀眾）。周日播出的特備節目《SHOW出脫毒新作風》，有姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）及病愈復出的炎明熹（Gigi）演出，最高收視18.8點（122萬觀眾）。

最新影片推介：樊亦敏專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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