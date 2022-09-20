【幼稚園寒冬】1年內20間幼稚園停辦　10校逆市開校對收生感正面

▲ 本學年共202間全日制資助幼稚園加學費，按年急增逾1倍。（資料圖片）

受移民潮及適齡學生人口下降影響，幼稚園業界形容近年步入寒冬，但亦有學校逆市開辦。教育局表示，2021/22學年共有20間幼稚園停辦，但同時有10間學校已獲得或正申請新註冊。位於九龍城的茵晴幼稚園於今年獲臨時註冊，該校校監指，九龍城區附近仍在發展中，加上學校提供獨特課程，對收生情況感正面。

202間全日制資助幼稚園加學費，按年急增逾1倍，其中葵青區中華基督教會全完幼稚園，學費加1倍至3,300元，詳情即看：【下一頁】

教育局昨回覆本報查詢時表示，20間幼稚園於上學年結束或以前停辦，當中包括3所與其他學校合併。不過，亦有5間新註冊的幼稚園，另有5間幼稚園正申請學校註冊。

其中茵晴幼稚園於本學年起收生，按教育局網站資料顯示，該校於今年2月中旬獲臨時註冊。該校校監李慧茵向本報表示，學校原定於2020年9月開始營運，惟受疫情影響拖慢申請註冊進度，故本學年才正式招生。她直言，現時業界情況已不似當時預期，形容營辦不容易，但認為仍有需要投資於教育下一代。

李慧茵又說，九龍城位處市區，附近亦有發展中的新社區及新建大廈等等，相信學校仍有發展空間。她稱，該校採用較國際化的教學模式，課程亦受英國當地認可，雖現時仍處於收生階段，但對情況感正面。

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記者：黃悅晴