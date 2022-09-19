【養和百年】養和設「百年歷史展」　為期3個月展示多件歷史文物

▲ 養和設「百年歷史展」，為期3個月展示多件歷史文物（資料圖片）

養和醫院成立100年，該院舉辦「養和百年歷史展」，於9月17日至12月30日向公眾展示多件珍貴的歷史文物，包括上一任院長李樹培醫生於二次世界大戰時在內地隨身攜帶治療傷兵的行醫箱、早年使用的手術室用具（皮膚縫合器、膀胱牽開器、楊克氏吸引管、扁桃腺勒除器）、50年代養和醫院的手術室收費冊、60年代用作治療癌症的金粒植入槍等。

「養和百年歷史展」開幕典禮於9月16日舉行，醫務衞生局局長盧寵茂致辭時表示，養和醫院由最初只有一間提供28張病床的療養院，發展至今日擁有約650張病床、超過30個專科中心的私家醫院，除了救治病人外，養和在培訓人才和推動科研方面亦領導群倫。

另當新冠疫情正為香港的醫療制度帶來百年難遇的考驗，養和醫院響應政府呼籲，騰出病床接收醫院管理局轉介的公立醫院病人，並為社區上的新冠患者提供門診和遠程診症服務，有助紓緩公營醫療系統所面對的沉重壓力，他衷心感謝團隊在疫情中所付出的努力。

養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達致開幕辭時提到，養和在過去百年與香港共度很多重要時刻，包括40年代二戰時救傷扶危；戰後內地移民潮及香港經濟復甦，養和擴展服務以應付本地不斷增長的醫療需求；至90年代醫院管理局成立，養和與公營醫療體系更緊密合作，協助分擔各類專科醫療服務；面對2003年沙士和新冠病毒，養和亦因應疫情及社會需要，提升防疫設施及措施，診治新冠輕症患者及接收公院轉介之非新冠住院病人。

李維達續指，未來仍然以前人為榜樣，堅守初心，面對嚴峻疫情及社會變化，希望憑藉百年來與公共醫療及大學持份者建立長久協作的關係，繼續深化彼此的合作，在臨床醫療、醫護培育、醫療研究等方面繼續深耕細作，貢獻己力，攜手推動嶄新的醫療科技，在醫學發展的里程上共創新領域。

是次展覽為養和一百周年的慶祝活動之一，以「醫療‧培訓‧科研」為主題，展期由2022年9月17日至12月30日，並設有導賞團及公眾講座，詳情可瀏覽網頁。

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記者：鄧凱文