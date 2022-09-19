【拱手相讓】新加坡辦逾600個會議展覽酒店萬元一晚　議員：確實嚇了一跳、香港坐以待斃！

▲ 新加坡第四季辦逾600個會議展覽、酒店萬元一晚。（法新社圖片斷）

社會關注香港何時通關。立法會議員江玉歡再在社交網站以「拱手相讓」為題發文，指她收到一個老前輩的訊息，謂所有大大小小的展覽也移師到新加坡舉行，實在為香港擔憂。

今晚上網查看星加坡在未來三個月的會議、論壇和展覧，確實嚇了一跳。由九月到十二月底，各類型的會議及展覧有六百多個，包羅萬有，被稱為亞洲及國際的也有好幾十個，現在更明白前輩的擔憂。

江玉歡續說，商家學者出席論壇及展覽必然要住酒店，她抽樣查看星加坡在十月份酒店的價錢，發現四、五星的酒店每晚價錢要付五千元到一萬元港幣，足見新加坡的興旺。

那邊可以一萬元一晚，而香港呢仍然要靠做檢疫酒店為生，除了用拱手相讓、坐以待斃，還可用什麼形容詞呢？

▲ 新加坡由九月到十二月底，各類型的會議及展覧有六百多個。（江玉歡fb圖片)

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責任編輯 李志強