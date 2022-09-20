  • 29°C
香港時間 : 2022920日 (週二) 10:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復常之路】袁國勇指應變陣應對已成風土病新冠肺炎　梁柏賢引述文章將資源集中保護未接種者

社會 09:07 2022/09/20

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

(資料圖片)

近日專家與港府對新冠疫情與流感是否相近似有分歧，數名港大專家包括港府專家之一、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇昨天（19日）撰文，指現時疫苗接種率高及有了新冠口服藥後，新冠已成為風土病，社會先讓完成接種者復常，包括不必盡數將確診者收入負壓隔離病房、盡快落實第4階段疫苗通行證等，惟強調全民戴口罩應是最後撤除之措施。詳情即看【下一頁】

醫管局前行政總裁梁柏賢今日（20日）引述香港大學袁國勇教授等港大專家文章，指本港現時應考慮變陣，盡早放寛復常，讓市民於冬季來臨前有足夠的混合免疫力，增強抗疫韌性。面對新情況新問題，必須因時制宜，以新思路新舉措應對。

梁柏賢在社交平台引述數名港大專家文章，指根據本港新冠疫情的新特點，本港在社區、醫院、護老院之檢測、隔離、檢疫等方面的感染控制措施必須改變，分開處理完成接種者及未接種者，主要的恆常檢測對象應集中於出現症狀者及高危者，如未接種疫苗之兒童及長者、長期病患者及孕婦等。而且不一定要做核酸檢測，連續數天抗原檢測效果相約。

他又提到文章稱，常規污水檢測及圍封强檢已經無大實際意義，應該停止，並將寶貴資源用於提高一老一少之疫苗接種率等更具長遠戰略價值之措施。

【TOPick診症室】8歲童班禿頭髮及眉毛全脫落兼腹瀉　接受中醫治療調理血氣終改善

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【復常之路】袁國勇：新冠肺炎已成風土病　絕對有條件實現「0+7」
18:35 2022/09/19
【復常之路】袁國勇：新冠肺炎已成風土病　絕對有條件實現「0+7」
【強制檢測】68處納強檢　何文田理大學生宿舍、日出康城Sea To Sky、堅尼地城泓都上榜
19:35 2022/09/19
【強制檢測】68處納強檢　何文田理大學生宿舍、日出康城Sea To Sky、堅尼地城泓都上榜
【幼稚園寒冬】1年內20間幼稚園停辦　10校逆市開校對收生感正面
今日 06:00
【幼稚園寒冬】1年內20間幼稚園停辦　10校逆市開校對收生感正面

你可能感興趣

【復常之路】袁國勇：新冠肺炎已成風土病　絕對有條件實現「0+7」
18:35 2022/09/19
【復常之路】袁國勇：新冠肺炎已成風土病　絕對有條件實現「0+7」
【強制檢測】68處納強檢　何文田理大學生宿舍、日出康城Sea To Sky、堅尼地城泓都上榜
19:35 2022/09/19
【強制檢測】68處納強檢　何文田理大學生宿舍、日出康城Sea To Sky、堅尼地城泓都上榜
【幼稚園寒冬】1年內20間幼稚園停辦　10校逆市開校對收生感正面
今日 06:00
【幼稚園寒冬】1年內20間幼稚園停辦　10校逆市開校對收生感正面
肺炎 流感 香港 社交平台 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【回歸大台】許方輝疑蛇王出軌斷正離開有線　重返TVB新聞部與廖淑怡再共事
18:10 2022/09/19
【回歸大台】許方輝疑蛇王出軌斷正離開有線　重返TVB新聞部與廖淑怡再共事
【夫妻關係】女子結婚8年丈夫拒有性行為　驚揭「丈夫」是女人
17:56 2022/09/18
【夫妻關係】女子結婚8年丈夫拒有性行為　驚揭「丈夫」是女人
【最強瀉藥】早餐飲凍奶茶如同飲瀉藥　餐廳職員揭開秘密：我不敢喝了
11:52 2022/09/19
【最強瀉藥】早餐飲凍奶茶如同飲瀉藥　餐廳職員揭開秘密：我不敢喝了