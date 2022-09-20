【復常之路】袁國勇指應變陣應對已成風土病新冠肺炎　梁柏賢引述文章將資源集中保護未接種者

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近日專家與港府對新冠疫情與流感是否相近似有分歧，數名港大專家包括港府專家之一、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇昨天（19日）撰文，指現時疫苗接種率高及有了新冠口服藥後，新冠已成為風土病，社會先讓完成接種者復常，包括不必盡數將確診者收入負壓隔離病房、盡快落實第4階段疫苗通行證等，惟強調全民戴口罩應是最後撤除之措施。詳情即看【下一頁】

醫管局前行政總裁梁柏賢今日（20日）引述香港大學袁國勇教授等港大專家文章，指本港現時應考慮變陣，盡早放寛復常，讓市民於冬季來臨前有足夠的混合免疫力，增強抗疫韌性。面對新情況新問題，必須因時制宜，以新思路新舉措應對。

梁柏賢在社交平台引述數名港大專家文章，指根據本港新冠疫情的新特點，本港在社區、醫院、護老院之檢測、隔離、檢疫等方面的感染控制措施必須改變，分開處理完成接種者及未接種者，主要的恆常檢測對象應集中於出現症狀者及高危者，如未接種疫苗之兒童及長者、長期病患者及孕婦等。而且不一定要做核酸檢測，連續數天抗原檢測效果相約。

他又提到文章稱，常規污水檢測及圍封强檢已經無大實際意義，應該停止，並將寶貴資源用於提高一老一少之疫苗接種率等更具長遠戰略價值之措施。

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責任編輯：余思嵐

