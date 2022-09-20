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【復常之路】實施抵港檢疫政策「0+7」條件？　李家超：冀有序地放寬以方便旅客

社會 09:58 2022/09/20

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行政長官李家超。（馮漢柱攝）

特首李家超今日（20日）早上出席行會前見記者，TOPick會為大家持續更新。

【09:58】

李家超表示，十月當局會推出新一輪消費券，冀刺激本地經濟，加上本地最新一個月的失業率下跌，形容本地仍然有優勢，有好強的競爭力，在多項世界排名位居前列。

全港唯一紙包飲品盒回收廠不獲續約，李家超強調政府支持本地回收業，故環保署得悉事件後主動接觸經營者提供協助，並已提供數處地方，供廠方申請營運，政府會平衡不同行業發展及善用土地資源兩方面。

【09:50】

被問到實施抵港檢疫政策「0+7」的條件，李家超表示，正積極研究相關方案，冀有序地放寬檢疫政策以方便旅客。他又指出，與渣馬比賽主辦方探討舉行賽事與否期間，單方面宣布押後賽事，他表示失望，但強調政府會繼續與主辦方探討舉行的空間。

【09:40】

李家超指，近日確診數字回落，正研究放寬入境防疫措施，以減少入境人士的不便，惟強調當局仍要加強一老一幼的接種率，以及確保本港疫情可控。​​​​​​

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記者：陳麗娜

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