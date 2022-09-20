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【最新疫情】林緯遜指本港疫情頂峰過去　有空間再放寬餐飲處所及入境檢疫限制等

社會 10:07 2022/09/20

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(資料圖片)

本港昨日增6260宗確診。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今日（ 20日）表示，Omicron BA.5已成本港目前的主流病毒株，可以被視為第6波疫情，疫情頂峰已過去，認為未來本地及外防輸入政策有空間再放寬。

林緯遜接受電台訪問時指，預料未來一、兩個月的確診數字會反覆向下，估計疫情在今年內會相對向好，醫療系統可承受到數治患者的壓力，相信有空間放寬取消食肆營業限制，及放寬入境人士檢疫安排至「0+7」方案。

整個社會人口有免疫屏障出現後，年尾這段時間相對來說較好的階段，所以應該有空間再放寬限制，包括餐飲處所的限制、0+7、7天限制、黃碼的條件，這方面有否空間再縮短日子或者再放寬在黃碼期間的限制

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責任編輯：余思嵐

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