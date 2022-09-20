【MIRROR成員】加拿大姜糖社工為智障人士圓夢　姜濤深夜轉發力撐：我看到了！

MIRROR自演唱會意外後宣布休團至今將近兩個月，雖然未有正式露面，但他們遍佈各地的粉絲仍然繼續落力發揚他們的精神。一位身在加拿大任職社工的「姜糖」，帶領超過20位智障人士圓夢，登上舞台表演，當地的姜糖更一呼百應，到場幫忙打點。姜濤見到帖文後在深夜轉發力撐，並謂：「我看到了，真的很棒，辛苦了！」

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「粉絲行為，偶像埋單」，頂著「粉絲」之名所做的一舉一動，都會計算在偶像的名義之上。MIRROR成員姜濤人氣強勁，粉絲遍佈世界各地，早前姜濤位於加拿大溫哥華的應援團，參加了慈善拉飛機大賽，為當地奧比斯飛行醫院成功籌得港幣$43,000的款項，以姜濤之名行善舉獲盛讚。

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近日於當地有一名「姜糖」社工Kyoko，亦行了另一個善舉。Kyoko的工作是照顧智障人士，及協助其父母，身為姜糖的她一直被姜濤的堅持感動：

我相信天生我才必有用！我的「仔女」可能在學習上，比人慢，能力上，比人弱。他們父母亦可能照顧多年後，他們變得身心疲累，未能時刻欣賞子女的價值。社會上，汰弱留強的心態，總把他們變成配角，總沒給信心。可是，每個人同樣有興趣，有夢想，需要被肯定，被讚美。就像姜濤出道前，在學業上的挫敗，而沒有放棄他的夢想。

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Kyoko被偶像影響，決定為一班「仔女」製作一個屬於他們的表演：「無論能力高低，都可以踏上舞台，在鎂光燈下做主角，享受舞台，享受掌聲。並讓父母能夠因他們而感到驕傲。我相信只要給他們時間、耐性及信心，他們同樣可以自信地享受舞台，享受掌聲。」

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這次約兩小時的表演，有超過20位智障人士參與演出，Kyoko花了大半年時為是次的演出做設計和準備。在演出前更邀請到姜濤加拿大應援團的友一同參與：「知道佢哋應援姜濤叻，原來應援智障人士都好叻！包辦台前幕後。在前台招待嘉賓觀眾，及票務安排；後台就成team Annie G 般為學員化妝set頭扮得他們靚靚出場；之後場務都做埋幫手set景。最搞笑係，司儀最後仲幫手傳姜音。你哋簡直超級無敵！勁！就係你們那份投入，讓這個表演無懈可擊！父母觀眾任何人都被他們感動呀！」

身在香港的姜濤亦看到這個帖文，在深夜晚份轉發到其IG限時動態，並謂：「我看到了，真的很棒，辛苦了！」