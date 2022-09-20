【After Class】聲夢4小花占卜愛情運　Chantel易惹狂蜂浪蝶Gigi有機會異地戀【多圖】

聲夢4小花After Class的成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）日前為某品牌秋冬手袋發佈活動任特別嘉賓，活動以派對方式舉行，Gigi、Chantel、Yumi及Windy並配合大會的BFF主題，均以一身的短裙短褲打扮一同出席，顯出青春活力。



於派對中，After Class的4名成員現場獻唱歌曲《要為今日回憶》，其中Gigi於新冠肺炎痊癒後公開獻唱，功力絲毫不減。至於另一成員姚焯菲（Chantel）則獨唱歌曲《#BFF》，用甜美聲線呼應是晚活動主題，令全場的BFF均沉醉在Chantel的歌聲中，共同留下美好的回憶。



除歌唱表演外，她們皆有參與現場活動，例如法式懷舊照相、插畫活動等，表現雀躍。

【聲夢傳奇】炎明熹病後復工騷纖腰 Gigi+Chantel+Yumi+Windy齊人合體After Class

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After Class玩塔羅問愛情

當中，在參與塔羅牌占卜解讀愛情時更難掩興奮，其中Chantel更被指為會被搭訕的指數最高。

而Gigi則大有機會發展異地戀，令Gigi頓時面紅起來，難道在內地爆紅的她已心有所屬？於活動後，她們都急忙澄清現時只會專注學業和事業上，有空時就只會與猶如BFF的成員一起共享閨蜜時刻。

Yumi及Windy都有分享她們跟其BFF的故事，她們都十分認同BFF的重要性，相處時會毫無保留地溝通和分享日常，更會互相交換手袋和為BFF作造型建議。

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