疫情帶動教育科技加速推展　全面提升電子學習成效

網上學習在疫情期間趨向普及，由幼稚園、中小學至大學皆廣泛應用，大大加速教育科技的推展。然而，如何令科技用得其所，並在不同學科發揮最大成效，一直是教育界關注的重點課題。有着重研究本地數碼鴻溝的大學教授認為，任何學習領域均可引入數碼科技作為工具，其關鍵在於能否推動學生化身自主學習者，以增加探索思考的機會。



提到教育科技，不少人會將之與近年炙手可熱的STEM教育混為一談。香港大學教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧英教授直言，兩者其實截然不同。「相對於混合學習，STEM教育涵蓋科學、科技、工程及數學四大範疇，屬於具體的知識領域。學生在學習相關知識時，可能也會用上數碼科技作為工具，惟數碼科技適用於所有學習領域，並非只局限於若干範疇。」



數碼工具適用於不同學科



羅陸慧英教授特別引述歷史學習為例，指現時有很多數碼媒體，或是虛擬實境（VR）技術，皆有助教師在教學時重塑歷史場景，讓學生仿如置身其中，從而能理解數百年甚至千多年前的人類是如何生活，在學習上亦能事半功倍。



「教育科技應用得宜，在任何學科亦能發揮作用。若學校及教師能在課程中加入表演、辯論或比賽等活動，並鼓勵同學採用數碼工具，相信亦可進一步推進他們的創意思維。」羅陸慧英教授補充說。



混合學習料成疫後新常態



疫情令教育科技備受追捧，羅陸慧英教授強調，在學習上不應將數碼與非數碼工具分開，兩者應同時並存。「疫情過去後，我們是否不再需要使用數碼工具？我認為並非如此，待疫情消退，將可望為教育界提供更大的空間，選擇甚麽時候以至如何應用數碼工具，使教學更能得心應手。」



至於何謂優質的電子學習或網上學習，令教育科技用得其所。羅陸慧英教授深信，當中的關鍵詞正在於「學習」二字，歸根究底，最重要是為學生帶來良好的學習經歷。「要創造一個良好的學習經歷，其關鍵在於設立適切的學習目標。以現時身處二十一世紀為例，教學重點已不是讓學生記得多少知識，或明白多少知識，而是他能否作為一位自主學習者，成功解決各種問題。因此， 現時我們所說的良好學習經歷，包括網上學習，正是要令學生獲得探索思考的機會！」



薯片叔叔共創社於10月8日會聯同國際科技教育教會(ISTE) 舉辦免費網上研討會，討論科技如何促進自主學習，大家有機會與來自美國及香港的教育專家們取經。參加是次峰會的人士更可免費參加 ISTE U 課程「如何善用數碼科技」。



(特約)