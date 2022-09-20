【陳茵媺復出】剷青All back頭亮相　 Aimee自言認不到自己：這是好事

▲ 這個新造型很正！

藝人陳豪（阿Mo）與太太陳茵媺（Aimee）的細女Camilla早前不幸確診新冠肺炎，而二人因為密切接觸者而要隔離，故他們原本開拍的TVB新劇《羅密歐與祝英台》，劇組拍攝工作亦要暫時停工。

不過近日阿Mo與Aimee已經復工，阿Mo受訪時更大讚囡囡叻女，只是中招三天已經康復，故他們可以放心投入工作。

【星二代】陳茵媺細女Camilla中招康復 陳豪夫婦正式全面復工為新劇拍攝

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全新造型亮相

Aimee為了今次復出劇非常認真準備，早前她接受《東張西望》訪問時，展示剷青的新髮型，但她笑言囡囡不喜歡這個造型：「佢話媽咪，點解咁似男仔嘅？留番長頭髮要幾耐。」而Aimee又指從未試過剷青，但為角色非常值得。

日前Aimee再在網上分享她的髮型照，並晒出All back扎起頭髮的造型，展示剷青部分，並指自己很喜歡這個龐克短髮。除了展現新髮型外，她更露出纖腰，更見她結實的腹肌，絕對看出Aimee操得有多弗！

▲ 大家真係未見過Aimee這個造型。

化身江湖大家姐

隨後，她上載多張造型照，今次Aimee便穿上型格西裝，加上其手上的紋身以及飾物，簡直是霸氣盡現，猶如江湖大家姐。她亦留言：「已經認不到自己了，這是好事。」又笑言回到家後小朋友都不認得媽媽了。

一班圈中好友鍾嘉欣﹑王君馨﹑李施嬅等亦有留言讚好，大家都力撐Aimee！

其實Aimee一向走甜美路線，女人味滿瀉，故今次她有此新形象亮相幕前，確令不少觀眾大讚有新鮮感，而不少網民更期待阿Mo的造型會是怎樣，又會否以全新形象示人呢？

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