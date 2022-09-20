【英女王逝世】現身英女王國葬送別曾祖母　喬治王子低頭拭淚夏洛特公主痛哭

▲ 喬治王子及夏洛特公主現身英女王國葬，送別曾祖母。

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬於當地時間周一（19日）上午11時舉行，英國王儲威廉的長子喬治王子及女兒夏洛特公主都現身送別曾祖母。二人在告別儀式上神情哀傷，喬治王子一度低頭拭淚，夏洛特公主亦痛哭起來。

綜合外國傳媒報道，英女王的國葬於倫敦西敏寺舉行，此處見證她人生的多個重要階段，包括1947年她與菲臘親王舉行婚禮；1953年她加冕成為英女王。國葬儀式約有2,000人出席，包括約500名外國政要及多位外國王室成員，如丹麥女王瑪格麗特二世、比利時國王菲利普伉儷、不丹國王旺楚克伉儷、日皇德仁和皇后雅子等。

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皇室小兄妹面對生離死別

王儲威廉與王妃凱特的3名子女中，9歲的喬治王子及7歲的夏洛特公主一同出席國葬，4歲的路易王子則未有參與。兩兄妹穿上黑色端莊的禮服，在父母的陪同下現身西敏寺，他們雖神情哀傷，但大致表現平靜。

從現場直播畫面可見，站在父母中間的喬治王子在儀式中低頭拭淚。另一方面，夏洛特公主在場外也忍不住痛哭，在她身旁的媽媽凱特王妃加以安慰。皇室小兄妹送別曾祖母的畫面，令不少網民感到心痛，不捨他們年紀小小就要面對生離死別。

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英女王獲封好嫲嫲

英女王生前兒孫滿堂，有4名子女、8名孫子女和12名曾孫。她私下是一位好嫲嫲，愛錫一眾子孫，尤其疼愛兩個男孫威廉王子和哈里王子。王室曾發布英女王與菲臘親王及7名曾孫的大合照，照片由凱特王妃於2018年在巴爾莫勒爾城堡所拍攝。英女王手抱著剛出生的路易小王子，喬治王子站在她的身邊，夏洛特公主則坐在英女王和菲臘親王中間，畫面相當幸福。

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王儲威廉的幼子、4歲的路易王子雖未有現身國葬，但他與曾祖母亦很投緣。今年6月英女王登基70周年紀念慶祝活動中，路易王子摀耳大喊的畫面令人印象深刻。此前英女王與曾孫路易王子說了幾句，有唇語專家指出，路易王子當時問曾祖母「紅箭飛行表演隊（Red Arrows）要來了嗎？」，女王回答「希望如此」。之後飛行表演隊來了，女王跟他說「他們來了」，路易隨即開心起來。

而凱特王妃得知英女王去世後，將消息告知3個子女，凱特當時神情哀傷，更一度眼濕濕，只有4歲的路易王子用了一句說話安慰媽媽，他說「至少曾祖母現在可以跟曾祖父在一起了」。凱特聽後很感動，路易王子因此被網民封為暖男。

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責任編輯︰王明芳