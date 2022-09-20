【2022萬聖節】海洋公園哈囉喂全園祭開鑼　首推手機App玩盡現實虛擬世界

▲ 小朋友可以到「哈囉喂南神殿下」與南瓜手下打卡兼玩抽獎。（海洋公園提供）

一年一度的萬聖節即將來到！今年海洋公園 x AXA安盛「哈囉喂全園祭 2022」由即日起至10月 31 日舉行，公園更首度開啟哈囉園宇宙大門，帶你勇闖今古時空！帶一眾嘩鬼玩家遊走現實與虛擬世界之間，開展一個前所未見的刺激旅程！

海洋公園夥拍Adventure in Reality （AiR）首度推出哈囉喂線上體驗遊戲，只需在Apple App Store 或Google Play下載AiR遊戲應用程式，即可隨時隨地玩轉哈囉園宇宙。

來自不同維度的驚慄

當夜幕降臨，多重宇宙大門的裂縫就會打開。準備登上「AEON Credit Service呈獻：潛逃太凶艙」與外星人碰面，並在這個與世隔絕的驚魂迷宮衝出重圍，力拼生存！

「馬百良葯廠呈獻：惡靈廢墟」將會變成玩家的戰場，你會穿越陰森超市、荒廢地盤和狹窄後巷，找尋靈符封印鬼王。透過AiR 內的靈探程式，每日首44位成功封印鬼王的靈探神手更可解鎖園宇宙寶物。

另一大寶物則藏於神秘陰森的「秦陵大逃脫」內，暗黑古墓中危機四伏，你可能會被困於錯綜複雜的秘道，迷失於流沙、鐵牢等重重機關中。

▲ 全新的「格」新園宇宙以趣味像素方式展現萬聖節裝置，打卡一流！（海洋公園提供）

來到「衛訊呈獻：咒偶」，切記別亂碰詭異的娃娃公仔，皆因含怨而死的孩子已化成鬼嬰，於荒廢的大宅中陰魂不散，企圖將闖入者一一禁錮在屋內！

以上一系列刺激景點將於10月14日以自選付費方式登場，等你挑戰跨越時空的驚嚇體驗。

急不及待想感受哈囉喂氣氛？玩家可於9月17日起率先透過AiR手機應用程式探索虛擬園宇宙，營救遊戲中的五個「元住民」主角，並先蒐集任務物品，隨後走進海濱樂園廣場的「億世家“好盞鬼電器”呈獻：「格」新園宇宙」，與其他玩家一起驅逐入侵者，阻止他們將所有事物瓦解為成千上萬的像素粒粒！更多虛擬實境遊戲體驗將於9月30日起等你解鎖，只需掃瞄隱藏在這個景點不同角落的metaverse gateway，跳入虛擬世界，便可絕地反擊，挑戰更多不同任務，阻止亂象蔓延。記住在決戰前為你的手機充電！

與異界稀客喪影打卡

一系列鬼魅裝置已進駐海洋公園哈囉喂園宇宙！別忘記到高峰樂園廣場近距離與高大威猛的「哈囉喂南神殿下」及其一眾南瓜手下「喪」影打卡，一起炸爆萬聖墓園！想留低最美一面，可到海濱樂園廣場加入「晝夜鬼魅時分」熱舞狂歡萬聖節夜間派對，到時將有大班遊戲角色及精靈鬼怪跨界現身，與你盡情搞鬼合照，笑住喊驚！

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畫彩繪扮萌爆嘩鬼

萬聖節派對當然不少得大小朋友同樣?玩的特別體驗。小朋友可於「嘩鬼細路大本營」學畫哈囉喂面部彩繪，變身成為萌爆嘩鬼，扮鬼扮馬玩餐飽。大家亦可於「開心鬼畫符」攤位讓專業化妝師在面部或手臂畫上型絕全場的精緻彩繪。

海洋公園 x AXA安盛「哈囉喂全園祭2022」

日間體驗由即日起至10月31日期間舉行（逢星期二及三除外，2022年10月4日照常營業）

日連夜驚嚇體驗（包括表演及其他體驗）將於10月14、15、16、21、22、23、28、29、30及31日舉行。

*組合景點門票將於9月23日起發售。

記者：王嵐