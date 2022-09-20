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【凍齡美女】氧氣女神姚嘉妮撇甩港劇味　與帶貨女王大玩直播熱銷「爆水奶」

娛樂 10:54 2022/09/20

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熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

姚嘉妮於去年尾憑無綫劇集《十月初五的月光》中「萬朱莎華」一角彈出，其潑辣女強人演技獲觀眾大讚，網民更盛讚嘉妮人靚身材正又凍齡，堪稱她為「氧氣女神」！近日她更跳出電視框框，與帶貨女王ViVi聯手於社交平台大玩直播帶貨。

最新影片推介：樊亦敏專訪

姚嘉妮早前跳出電視框框，獲邀請到「千萬帶貨女王」ViVi聯手於社交平台大玩直播帶貨，兼分享獨門養膚心得，二人在直播中介紹多款護膚產品，現埸更大推「爆水奶」！各位不用心邪，講的是爆水HIFU洗面奶，網民都留言爭買！

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ViVi更無懼落妝，即場勁搓勁捽，以半邊面親身試用，埸面歡樂搞笑。於互動環節中，有網民重提兼大讚姚嘉妮飾演闊太演技出色，她不忘多謝觀眾並表示：「開頭好驚架，驚觀眾覺得我真人都係咁惡咁串！但其實識落嘅人都知我可以好低B。」

姚嘉妮更提及將美麗傳承之道：「我囡囡12、13歲時就已經用緊我哩啲護膚面膜，一啲都唔會敏感！」ViVi對此也表示認同，看來星二代也不能輸在起跑線，愛美就要從小做起。

撰文 : TOPick柴犬出動

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