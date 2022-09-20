【隔離生活】K Kwong服新冠口服藥後已康復很多　新冠非感冒拆解相似原因

▲ （K Kwong facebook圖片）

本港第5波疫情持續，連日有上千人 招，專家們也不能倖免，近日中招的化學專家K Kwong鄺士山，連日來在facebook分享自己在竹篙灣隔離生活點滴。他早前指當局派發的輝瑞口服藥Paxlovid「好有效又好貴」，今日（20日）表示，服輝瑞口服藥Paxlovid後已康復很多，並解答新冠口服藥疑問。

K Kwong鄺士山在社交平台指，根據文獻，高危一族服新冠口服藥死亡低於染疫死亡風險，生物化學亦解釋新冠肺炎不是感冒，而是由冠狀病毒引起，普通感冒則由鼻病毒、冠狀病毒、腺病毒、腸道病毒引起。

為何新冠肺炎好似變成感冒？他解釋主要首數波疫情令不少患有長期病及長者染疫離世，其次很多市民已接種第二、三新冠疫苗產生抗體，間接保護了未打針的市民。

【TOPick診症室】8歲童班禿頭髮及眉毛全脫落兼腹瀉 接受中醫治療調理血氣終改善

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐