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【隔離生活】K Kwong服新冠口服藥後已康復很多　新冠非感冒拆解相似原因

社會 11:26 2022/09/20

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（K Kwong facebook圖片）

本港第5波疫情持續，連日有上千人 招，專家們也不能倖免，近日中招的化學專家K Kwong鄺士山，連日來在facebook分享自己在竹篙灣隔離生活點滴。他早前指當局派發的輝瑞口服藥Paxlovid「好有效又好貴」，今日（20日）表示，服輝瑞口服藥Paxlovid後已康復很多，並解答新冠口服藥疑問。

K Kwong鄺士山在社交平台指，根據文獻，高危一族服新冠口服藥死亡低於染疫死亡風險，生物化學亦解釋新冠肺炎不是感冒，而是由冠狀病毒引起，普通感冒則由鼻病毒、冠狀病毒、腺病毒、腸道病毒引起。

為何新冠肺炎好似變成感冒？他解釋主要首數波疫情令不少患有長期病及長者染疫離世，其次很多市民已接種第二、三新冠疫苗產生抗體，間接保護了未打針的市民。

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責任編輯：余思嵐

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