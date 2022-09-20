港燈「綠色能源夢成真」 現正接受報名　共同實現減碳理念

環保減碳早已成為世界議題，綠色經濟亦是未來發展方向，除了公司和企業，每個人也有責任減少自己的「碳足印」，為達至「碳中和」出一分力。港燈每年透過「綠得開心計劃」，鼓勵公眾節能減碳，重點的學界活動「綠色能源夢成真」比賽正接受報名，讓莘莘學子有機會實現他們的環保夢想。



「綠色能源夢成真」比賽旨在推動學界在有關綠色能源、減碳和可持續發展等題目的探索與研究，配合STEAM教育鼓勵年青人以創意構思項目，發揮團隊精神，在校園及社區推廣能源效益、可再生能源或能源的可持續發展。

港燈集團發展總經理何彥彪（左一）表示，參賽隊伍不但有機會增進對環保和綠色能源的認識，更能累積項目策劃、管理、科學研究及宣傳推廣等經驗，對未來生涯規劃很有幫助。 活動亦邀請機電工程署助理署長/電力及能源效益朱祺明（右一）出席並頒獎。



5大主題推動能源可持續發展



比賽分為中學組和大專組，設有5個主題，包括：應用可再生能源、研習及使用清潔能源、推廣能源效益或能源可持續發展、運用創科推動綠色智慧城市發展，以及減碳技術發展及應用。

▲ 參賽項目形式不限，例如研究、裝置設施、藝術品、影片、展覽等，以達至與主題相關的教育及推廣之效。

港燈將為入選隊伍提供有關綠色能源和智慧城市等不同主題的工作坊和講座，所有入圍隊伍的項目將獲上限5萬港元的種子基金資助，以協助隊伍落實相關項目。中學組更會有港燈資深工程師擔任指導顧問，幫助完成項目設計。大專組的冠軍隊伍則可以獲得在港燈的實習機會，體驗和學習環保發電的工作。

▲ 「綠色能源夢成真」比賽勝出的大專生將獲到港燈實習的寶貴機會。

綠色創意方案解決問題



每年「綠色能源夢成真」比賽的得獎隊伍也有很創新的方案，實踐他們的「綠色」夢想，而第六屆新設的大專組參加者也憑着努力、創意和喜愛地球的心，成功設計出令人眼前一亮的作品。



第七屆「綠色能源夢成真」比賽現正接受報名，截止日期為2022年9月30日，有興趣的中學生和大專生立即報名！

▲ 冠軍：香港大學

▲ 亞軍：香港科技大學及香港城市大學

▲ 季軍：香港專業教育學院（黃克競分校）

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除了「綠色能源夢成真」比賽外，新學年的「綠得開心計劃」續以「減碳New Mission」為主題，透過綫上綫下活動，在校園和社區推廣減碳。全港中小學可參加「綠得開心學校」，免費參與以下活動：



• 減碳互動劇場

• 智慧城市STEAM減碳工作坊

• 「綠遊香港」線上遊

• 港燈「智惜用電生活廊」虛擬導賞團

• 綠得開心種子基金（小學）

• 綠得開心推廣大使（中學）



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（特約）