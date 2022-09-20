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【食用安全】荃灣買燒味驚見疑似被咬過骨頭　街坊：不敢再光顧

食用安全 13:11 2022/09/20

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荃灣街坊買燒味驚見疑似被咬過骨頭。

買燒味搭豬頭骨就聽得多，但如果搭俾人疑似食過的骨頭，又是否會感到嘔心?有網民早前便遇到類似事件，稱於荃灣某日式超市買了一份燒味三併，回家撕開保鮮紙時，卻發現有一小截痴著肉碎的骨頭藏身於燒肉與紅腸之間，乍看下與平日被人咬過的無異，細極思恐下她馬上返回超市投訴，對方雖然答允退款，但不承認骨頭遭咬過，並以刀法推諉過去。事主心心不忿下，將有關照片放上社交平台，迅即引起網民熱議。記者正向涉事超市查詢事件。

最新影片:

該名網民在facebook專頁「荃灣人」發帖，稱於周日(18日)荃灣某百貨公司買了一份燒味三併回家，正當打算翻蒸時，卻驚見那小截骨頭，並叫來老公一同查看，結果「倆人都認為舊骨比人咬完再放落去，真係好恐怖。」她於是氣憤地折返超市投訴，她形容職員見到骨頭時「都O咗咀」，然後通知事主指可以「退款及叫食品部經理回覆」。

其後由於食品部經理放假，由同公司的服裝部經理回覆事主指「話問咗燒味部同事，呢個唔係咬過，係用斜切嘅方法斬燒味。」事主對這答法難以接受，指儘管沒有太多入廚經驗，但都懂得分辨，於是請教一眾網民評理，又指自己以後不敢再於那超市光顧熟食了。

帖文一出，隨即有大批網民爭相討論，有人認同店方說法指「腩骨位尾，較多脂肪層，一斜刀切落舊肉度就好易散架啦。」、「似斬甩多過似咬過」、又指燒味師傅「日日咁多燒味食 都唔使做到咁呀」，有人亦指責事主「揀嗰陣時都望到個樣又唔係有個包裝袋遮住」。不過，另一邊廂，有人亦指事主懷疑合理，「嘩真係好似喎 」、「似係其他人搞過, 可能係超市食客」、有人更懷疑「會唔會俾老鼠咬」。

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責任編輯：羅嘉欣

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