【偷窺心態】每逢壓力大到商場偷拍女性裙底 港男捲官非求醫：是否有病？

▲ 港男涉偷拍捲入官非。

當性成為宣洩情緒的佔有慾，性帶來的不再是滿足感而是失落。「起初我沒想過會這麼嚴重，我會否坐監？有時明知是錯仍做，我是否有問題？我也想知自己發生了甚麼事？」他提出連串問題，我也來不及消化，可想像帶着眾多困擾的他，充滿混亂恐慌。

日前，他在公眾地方被一位女士指控偷拍，警察在他手機內還發現有其他女士的照片，於是拘捕他。他沒有向同住媽媽透露，生活故作如常，但內心充滿不安、焦慮和自責。作為當事人，他跟很多人對「偷拍者」的描述一樣︰是否有病？

他在一間公司從事管理工作，雖然身形略胖，但穿上恤衫西褲給人一種斯文感覺，完全沒有猥瑣味道。

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「我曾聽說這情況是一種失控。」他說。「如果你對自己的行為覺得控制不住，那麼是甚麼控制着你？」聽了我的反問，他靜下來像在檢視自己內心。

他在中學時開始瀏覽色情網頁，後來鍾情於看偷拍相片，漸漸被「你在明我在暗到我做了你也不知道」及「成功佔有到沾沾自喜」的偷竊及佔有感覺所吸引。

「可有發現在甚麼情況下會有偷拍衝動？」我想他明白，人的慾望很多時會在特定情況下被喚起。

「通常是工作壓力大、情緒低落、感覺沉悶，放工經過商場，見到扶手電梯就會有衝動。望到有吸引的女生，就拿起手機……我甚少將偷拍照片用來刺激性慾，如果自慰，會選擇看AV。」偷拍是一種性暴力行為，但他的性暴力行為卻非為了性。

「見到偷拍目標，既緊張又興奮；在別人不知不覺下完成，有一種雀躍和成功感。」他漸漸道出「偷」不是因為下半身的需要。他起初覺得偷拍行為是隨機發生，沒有預先計劃，但透過自我回望，漸漸發現所謂失控隱約有軌迹。

成功的偷拍，支撑着一顆失落的內心。

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