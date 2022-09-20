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【香港小姐2022】佳麗林曉彤英國修讀建築　今屆黑馬與鄭裕玲有淵源

娛樂 11:49 2022/09/20

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夠晒清純。

《2022香港小姐競選》將於即將來臨的周日（9月25日）在紅館舉行，亦是港姐相隔12年再在紅館舉行決賽。

19位佳麗自參選後都引起大眾關注，除一直備受關注的徐麟﹑陳瑞菱﹑許子萱﹑張光怡﹑邢慧敏及林鈺洧這幾位熱門佳麗外，當中亦有不少黑馬，就如2號今年25歲的林曉彤（Hebe）。

在英國讀大學的她，現職助理工料測量師，身高167厘米、體重45.5公斤的Hebe身材均稱，雖然樣貌不算特別出眾，但勝在夠有親切感，行鄰家女孩路線，而早前她還先拔頭籌獲得「現場觀眾至Like佳麗」，絕對是黑馬之一。

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原來是Do姐中學師妹

Hebe十分喜愛在社交網分享生活點滴，2014年曾分享過讀中學時的照片，與同學攬實合照，而她就讀的中學是傳統女校德望學校，亦是Do姐鄭裕玲、楊采妮和朱凱婷的師妹。

據知Hebe中學畢業後，便前往英國讀書，見她亦有分享在當地的照片，亦有到其他地方旅遊照，而且，她相當健康，周不時行山玩空中瑜伽又或者陪伴愛犬，果然是乖乖女。

好清純。

不怕被爆黑材料

雖然身邊同屆的佳麗都有被爆出黑材料，身在外地讀書的Hebe早前受訪被問到會否被爆料，她充滿信心表示不擔心，並指自己在英國讀建築課程，大家都比較文靜，不會夜蒲，只是間中打麻雀。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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