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【女王的密令】TVB趁MIRROR休團力捧小生上位　麥美恩+吳若希化身星級經理人訓練新星

娛樂 11:55 2022/09/20

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TVB找來麥美恩（Mayanne）與吳若希（Jinny）為真人騷《女王的密令》參加者擔任星級經理人。

ViuTV旗下男團MIRROR現正處於休團狀態，TVB趁機打造全新真人騷《女王的密令》，找來麥美恩（Mayanne）與吳若希（Jinny）擔任星級經理人，希望繼《聲夢傳奇》後再打造新星。

麥美恩和吳若希會從陳力行（Henry）、李爾晨（Kyle）、莊肇浚（Kenneth）、劉頌鵬（Enson）、布柏軒（Peter）、羅智誠（Jason）、張智揚（Wilson）及Solid中挑選4位男生成為自己隊，展開為期兩個月的密集式訓練。

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打造新星

有指TVB全新節目《女王的密令》將於10月初播出，Mayanne與Jinny會在8位通過幕後初選及具備演藝經驗的男生中分別挑選4位男生作為自己的隊員，二人將會擔任星級經理人，並為各自的隊員展開兩個月的密集式訓練，務求訓練出實力新星。

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8位參加者

8位參選男生中，劉頌鵬（Enson）、李爾晨（Kyle）及陳力行（Henry）曾有過幕前演出經驗，先後參演過電視劇及電影，莊肇浚（Kenneth）則曾參與廣告拍攝及擔任特約演員，當過空少的布柏軒（Peter）則參加過選美比賽。

另外亦有3位素人，分別為出身醫學世家的羅智誠（Jason）、在美國擔任時裝模特兒的張智揚（Wilson）及Solid。

姊妹險決裂

Mayanne和Jinny表示於節目中為「爭仔」而動怒，差點導致姊妹不和，需要TVB高層樂易玲出面調和。

撰文 : TOPick柴犬出動

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