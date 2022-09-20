【反叛期】13歲兒子踏入反叛期常講大話偷錢　媽媽無助：有冇社會機構幫到我？

▲ 有港媽在「香港討論區」求救，指13歲兒子經常講大話同偷錢，令佢好頭痛！

青春期階段的孩子據說會有反叛期，有港媽在網上吐苦水，指13歲的兒子成日説謊同偷家中錢，且數目不非，每次都偷幾千元或$10000不等，最近還偷其他物件轉手放賣圖利，令港媽極為頭痛。

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該名港媽在「香港討論區」發帖，主題為「仔仔成日講大話同偷錢有冇社會機構幫到我（大埔人）」，她對著13歲反叛期的兒子束手無策，

仔仔今年13歲仔，成日講大話同唔只一次偷屋企人嘅錢，唔係三幾佰、每次都係10,000幾千，近排仲出去偷其他物件轉手放賣，請問各位知道有冇乜嘢社會機構可以幫到我，萬分感謝！

貼文一出，有經歷的網友指，他也有個朋友的小孩跟樓主的小孩一樣！很叛逆！，更著樓主要弄清楚兒子是賭，或者毒，或者其他什麼原因，因為非常關鍵！還問樓主的丈夫不管嗎？也有其他網友表示，先了解兒子偷錢的用途，「是不是在外有什麽不便告訴家人的事情發生了，然後需要大量金錢？」、「不能直接罵或者批評！這樣孩子很容易出現極端心理。也不能縱容，要讓孩子為自己的行為負責。以懲戒和引導教育為主。」、「嘩！咁快識無本生利仲搵到買家，商業奇材喎！」，另外亦有網友提議樓主收起金錢轉移到其他地方，看破不說破兒子。

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責任編輯︰王明芳