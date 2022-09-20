【無路可走】銅鑼灣行人專用區將取消　運輸署稱試行3個月欲止交通擠塞

▲ 銅鑼灣利園區一帶交通將引入新安排。 （資料圖片）

政府為改善銅鑼灣利園一帶道路的交通擠塞問題，擬引入4招改善交通，其中一招建議取消白沙道及利園山道的「部分時間行人專用區」，試行3個月，將於月底諮詢區議會意見。

署方稱已根據持續觀察，基於附近大型商場及港鐵站的位置及佈局，行人一般選擇利用啟超道及羅素街作為主要步行走廊。取消白沙道及利園山道的「部分時間行人專用區」後，可讓白沙道全時段分流啟超道及蘭芳道的車流，減少進入啟超道的車流，改善啟超道的步行環境，亦可紓緩蘭芳道的交通擠塞情況。

署方強調，將會在白沙道及利園山道進行多項行人友善措施，包括收窄行車線、設置減速平台及增設相關道路標記等。

至於為了解決恩平道近蘭芳道的交通樽頸問題，署方將移除恩平道近蘭芳道的行人路擴闊部分；也會縮短蘭芳道上落客貨區。另外啟超道及恩平道就會維持「悠閒式街道」的交通安排。隨着白沙道將釋放予車輛全日行駛，預計啟超道及恩平道的車流將會減少，周末/假日繁忙時段人車爭路的情況亦可紓緩。

運輸署計劃試行3個月，期內將定期收集交通流量數據、檢視措施的成效及向委員會匯報。視乎屆時的交通狀況包括相應人流及車流的改變，會考慮是否需要延長試行計劃、進一步落實或修改有關方案等。同時，署方亦會在試行期間與相關部門緊密聯絡，加強交通違例的執法行動。

【TOPick診症室】8歲童班禿頭髮及眉毛全脫落兼腹瀉 接受中醫治療調理血氣終改善

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰