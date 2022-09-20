【尋回自己】難忍被丈夫家暴獨力養家　58歲大媽離家兩年自駕遊變身網紅

▲ 大媽在旅程中尋回自己。

女人為家庭奉獻一生，很多時候都會沒有了自己，內地大媽蘇敏在56歲退休後，見仔大女大孫先都大，就在2020年開始了一趟歸期未定的自駕遊，希望尋回自己。一路上大媽在網上紀錄自己的行程，從一開始只有包括女兒在內的5個粉絲，2年後的今日變成超過200萬粉絲的網紅。更重要的是她改變了許多人對中年女性固有的刻板印象，更曾被譽為「女權主義偶像。」

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蘇敏自認是一個很普通很傳統的女性，來自鄭州的她，只是一名化肥廠的普通職工，經友人介紹下認識丈夫，兩人不久就結婚，並生下一個女兒。婚後兩人因工作關係長期分居不經常見面，後來蘇敏在化肥廠倒閉，帶著女兒去找爸爸，兩人才住在一起，但兩人經常吵架，甚至會摔東西。而且家裡的開銷從來都是AA制，她說:「我花他一點錢，都跟我算的清清楚楚」丈夫的錢從來都是自己花，不拿來養家，更當老婆是工人一樣，洗衣做飯。而蘇敏為了不跟丈夫拿錢養孩子，先後做過裁縫、掃過大街、侍應、賣過報紙，她多次想要離婚，但都想到自己的小孩而選擇忍耐。

▲ 早上駕車，晚上睡帳篷。

據內地《人物》雜誌報道，而兩人退休後，蘇敏丈夫一個月有退休金4000多塊元人民幣，寧願花1000元買乒乓球，都對家裡的開銷一毛不拔，蘇敏稱有次她自己開車上高速，用一次老公的ETC，老公也把錢要過去。蘇敏曾用過她丈夫的醫保卡給自己母親買藥，卻被丈夫追回買藥錢。而2019年的時候，更發生了家暴，蘇敏被丈夫在胸口拮了三刀，她隨後被確診為重度抑鬱，蘇敏此時見到一個離婚女人開車自駕遊的影片，萌生自駕遊的想法。

於是蘇敏說貸款了一輛福士Polo，開啟了她的自駕遊。她出發前，也跟丈夫說了自己的計劃，但出發那天丈夫也沒來送她。

▲ 感受自由的空氣。

粉絲從5人到200萬

出發後蘇敏在一個休息區休息時，錄了一個短片記錄自己的心聲，被很多網友關注，很多人稱她為「逃離家庭的阿姨」，她也覺得很適合。當時蘇敏告訴網民，「旅程沒有終點，只要自己身體好，就會一直開車跑下去。」

蘇敏在出門前，沒有什麼積蓄，每個月有2,300人民幣的退休金是她的旅費。蘇敏很少去住酒店，生活費用並不多，唯一的開支是油費。她白天開車，晚上睡在車頂帳篷，帳篷保暖效果不是很好，她需要睡在睡袋裡。蘇敏也坦言，上下車頂帳篷她都會腳抖。

為了避開寒冷，蘇敏冬天都一路向南，會去海南、雲南等地，兩年間，蘇敏自駕8萬公里，走訪秦嶺、遠赴海南，曾在陝西吃蘸水麵條、在重慶看穿過居民樓的火車，到訪過200多個城市，她說自己感覺「風都是自由的」。

兩年間，蘇敏的粉絲也從包括女兒在內的5人，變成總高達200萬人數的網紅。蘇敏除了退休金，通過出書、接廣告和拍短片的收入，在今年5月終於換了一台露營車。當時女兒把露營車送來給她時，蘇敏忍不住落淚。

蘇敏表示，自己忙了大半生，房子是丈夫的名字，小車是女兒的名字，自己終於有了一份屬於自己財產。有了房車，今年夏天，她也跟女兒和外孫們展開一段旅行。

中秋返家想辦離婚

不過有網民質疑她拋家棄子，但蘇敏表示，自己只是想換另一種生活方式：「這是我的權利。」後來蘇敏發現，換種活法之後，發現不但自救還能幫助很多人，

很多人從我的故事裡汲取力量，受到鼓舞。

離家2年，蘇敏在今年中秋返家，她看望80歲的母親和弟弟、弟媳等家人，也和女兒女婿外孫一起度過這個中秋節，她也聽從女兒的話去看了醫生，治療長期拿重物，手臂的傷。

蘇敏坦言，原本想著兩年不見，丈夫會有所改變，也幻想著丈夫會問「這兩年過得怎麼樣」，「家裡不能沒有你」之類的話。但沒想到她一進家，看到家裡一遍凌亂，丈夫卻對她冷嘲熱諷：「你還知道回來嘞，你是不是在外面混不下去了？」兩人更因為車子過路費發生爭執。

蘇敏接受內地傳媒《大象新聞》採訪時，表示想要辦離婚。隨後發出與丈夫互動爭吵的影片，她指出發出這個影片需要勇氣：

但我是做自媒體的，還是想展現真實生活下的一地雞毛，無論如何我始終相信好的婚姻也是真的幸福值得追尋。

不過，她也表示，「離婚是兩個人的事」，她明白這並不是容易的事。

「家還是同2年前一樣，我如果選擇回家，還是要過以前的生活。」蘇敏說，「2年了，見識過祖國大山大川的我，已經不是2年前唯唯諾諾的我」，蘇敏打算再次上路。她計劃十一過後去河北，考C6（輕型牽引掛車）駕照是新的目標。

9月15日蘇敏再度發文表示，「只有握著方向盤，我才覺得我是在掌握我的人生…我打算再出發上路了。」

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責任編輯︰王明芳