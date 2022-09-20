【蜱蟲叮咬】婦人頭劇痛到撞牆　揭蜱蟲植入大腿吸血多日

▲ 婦人頭劇痛到撞牆，揭蜱蟲植入大腿吸血多日。

昆蟲叮咬可大可小！河北一名78歲老婦日前於村內採摘藥材事，不慎招惹到一隻蜱蟲而不自知，繼而出現頭痛、噁心、發燒等症狀才急忙就醫，經醫生仔細檢查下，才發現是老婦大腿內側一隻已吸血變大的蜱蟲作祟，從而引起腦炎。醫生警告蜱蟲感染會引起多種疾病，嚴重的會危及患者的生命，市民一旦身上發現蜱蟲，必須馬上求醫。

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據內地傳媒報導，事發地點位於河北衡水，該名老婦的女兒指，母親日前自從村內採金銀花返家，之後便出現頭痛、噁心、發燒等症狀，嚴重時「頭痛到去撞牆」。她因此馬上帶母親到醫院就診，醫生在老婦的大腿後側發現了一隻肥美蜱蟲。原來經過多日吸血，蜱蟲已經從米粒大小變成「玉米粒」那麼大，醫生不敢粗暴地將蜱蟲扯開，遂通過噴酒精讓牠自然退下。而經過診斷，醫生確定患者是由於蜱蟲叮咬引起的腦炎。

▲ 老婦大腿內側有蜱蟲。（視頻截圖）

醫生亦指蜱蟲集中於森林草地中，會通過動物家畜轉移到人身上；蜱蟲感染會引起多種疾病，嚴重的會危及患者的生命；如果被蜱蟲感染，不要生拉硬拽粗暴處理，需要及時就醫。

本港急症科專科醫生馮顯達曾接受TOPick訪問時表示，被蜱咬後，傷口有機會自己癒合。不過，由於蜱是病菌載體，斑疹熱可經它傳播，故可使市民出疹、發燒，亦會影響血小板及白血球。感染病菌嚴重更可出現併發症腦炎或肺炎。

據食環署的資料，蜱為吸血寄生蟲，一般依附在哺乳類動物身上。蜱未吸血前的身體大小，由2毫米至12毫米不等。當牠們吸血時，有機會傳播不同疾病，例如斑疹熱、寇熱、巴貝西蟲病及萊姆病等。

預防措施：

按標籤指示在衣服或皮膚上塗上昆蟲驅避劑

穿着淺色長袖衫及長褲

避免在叢林中坐臥

避免接觸路旁長草

定期替寵物除蟲

不要餵飼流浪犬隻

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責任編輯：羅嘉欣