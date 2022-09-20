  • 30°C
香港時間 : 2022920日 (週二) 17:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蜱蟲叮咬】婦人頭劇痛到撞牆　揭蜱蟲植入大腿吸血多日

健康 16:20 2022/09/20

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

婦人頭劇痛到撞牆，揭蜱蟲植入大腿吸血多日。

昆蟲叮咬可大可小！河北一名78歲老婦日前於村內採摘藥材事，不慎招惹到一隻蜱蟲而不自知，繼而出現頭痛、噁心、發燒等症狀才急忙就醫，經醫生仔細檢查下，才發現是老婦大腿內側一隻已吸血變大的蜱蟲作祟，從而引起腦炎。醫生警告蜱蟲感染會引起多種疾病，嚴重的會危及患者的生命，市民一旦身上發現蜱蟲，必須馬上求醫。

最新影片:

據內地傳媒報導，事發地點位於河北衡水，該名老婦的女兒指，母親日前自從村內採金銀花返家，之後便出現頭痛、噁心、發燒等症狀，嚴重時「頭痛到去撞牆」。她因此馬上帶母親到醫院就診，醫生在老婦的大腿後側發現了一隻肥美蜱蟲。原來經過多日吸血，蜱蟲已經從米粒大小變成「玉米粒」那麼大，醫生不敢粗暴地將蜱蟲扯開，遂通過噴酒精讓牠自然退下。而經過診斷，醫生確定患者是由於蜱蟲叮咬引起的腦炎。

老婦大腿內側有蜱蟲。（視頻截圖）

醫生亦指蜱蟲集中於森林草地中，會通過動物家畜轉移到人身上；蜱蟲感染會引起多種疾病，嚴重的會危及患者的生命；如果被蜱蟲感染，不要生拉硬拽粗暴處理，需要及時就醫。

本港急症科專科醫生馮顯達曾接受TOPick訪問時表示，被蜱咬後，傷口有機會自己癒合。不過，由於蜱是病菌載體，斑疹熱可經它傳播，故可使市民出疹、發燒，亦會影響血小板及白血球。感染病菌嚴重更可出現併發症腦炎或肺炎。　

據食環署的資料，蜱為吸血寄生蟲，一般依附在哺乳類動物身上。蜱未吸血前的身體大小，由2毫米至12毫米不等。當牠們吸血時，有機會傳播不同疾病，例如斑疹熱、寇熱、巴貝西蟲病及萊姆病等。

預防措施：

  • 按標籤指示在衣服或皮膚上塗上昆蟲驅避劑
  • 穿着淺色長袖衫及長褲
  • 避免在叢林中坐臥
  • 避免接觸路旁長草
  • 定期替寵物除蟲
  • 不要餵飼流浪犬隻

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【蜱蟲叮咬】疑出院途中被飛上頭　出生僅4日嬰兒被蜱蟲叮咬鑽入頭部
17:24 2021/07/06
【蜱蟲叮咬】疑出院途中被飛上頭　出生僅4日嬰兒被蜱蟲叮咬鑽入頭部
【兒童健康】父母觸摸軟腍腍誤以為是痣　蜱蟲植入女童皮膚吸血1個月
12:04 2022/06/22
【兒童健康】父母觸摸軟腍腍誤以為是痣　蜱蟲植入女童皮膚吸血1個月
【蜱蟲叮咬】婦人耳後頭皮凹凸不平疑生腫瘤 求醫驚揭蜱蟲植入皮膚吸血
12:36 2022/08/02
【蜱蟲叮咬】婦人耳後頭皮凹凸不平疑生腫瘤 求醫驚揭蜱蟲植入皮膚吸血

你可能感興趣

【蜱蟲叮咬】疑出院途中被飛上頭　出生僅4日嬰兒被蜱蟲叮咬鑽入頭部
17:24 2021/07/06
【蜱蟲叮咬】疑出院途中被飛上頭　出生僅4日嬰兒被蜱蟲叮咬鑽入頭部
【兒童健康】父母觸摸軟腍腍誤以為是痣　蜱蟲植入女童皮膚吸血1個月
12:04 2022/06/22
【兒童健康】父母觸摸軟腍腍誤以為是痣　蜱蟲植入女童皮膚吸血1個月
【蜱蟲叮咬】婦人耳後頭皮凹凸不平疑生腫瘤 求醫驚揭蜱蟲植入皮膚吸血
12:36 2022/08/02
【蜱蟲叮咬】婦人耳後頭皮凹凸不平疑生腫瘤 求醫驚揭蜱蟲植入皮膚吸血
健康問題 公立醫院 昆蟲 寄生蟲 發燒 頭痛

最高瀏覽

【回歸大台】許方輝疑蛇王出軌斷正離開有線　重返TVB新聞部與廖淑怡再共事
18:10 2022/09/19
【回歸大台】許方輝疑蛇王出軌斷正離開有線　重返TVB新聞部與廖淑怡再共事
【姐夫變丈夫】不忍亡姊遺下一對子女代照顧　妹妹嫁姐夫重組家庭惹道德爭議
16:22 2022/09/19
【姐夫變丈夫】不忍亡姊遺下一對子女代照顧　妹妹嫁姐夫重組家庭惹道德爭議
【現代陳世美】年青時外遇拋妻棄子　不忠老公晚年被情婦拋棄安老院
17:34 2022/09/19
【現代陳世美】年青時外遇拋妻棄子　不忠老公晚年被情婦拋棄安老院